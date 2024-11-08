南寶前三季EPS 16.91元創同期新高　全年營收挑戰歷史新高

▲南寶總部。（圖／翻拍官網）

記者巫彩蓮／台北報導

南寶樹脂（4766）於今(8)日公告今年第三季財務成果，單季歸屬母公司淨利為6.61億元，每股盈餘為5.48元，下同期新高，累計今年前三季每股稅後盈餘已達16.91元，亦為歷史同期新高，在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第三季營業利益率為15.9%，較第二季增加1.2個百分點。

產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，南寶第三季合併營收為60.9億元，年增11.7%。第三季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增16.0%，佔第三季營收比重74%，建材與塗料業務第三季和前一年相較亦小幅成長，年增3.1%，佔營收比重22%。

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在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，營業利益率達15.9%，較第二季增加1.2個百分點，第三季營業利益9.68億元，較去年同期成長11.2%，累計今年前三季營業利益達25.88億元，較去年同期成長27.1%。第三季歸屬母公司淨利6.61億元，較去年同期增加2.5%，每股盈餘為5.48元，雙創同期新高，前三季歸屬母公司淨利為20.39億元，較去年同期增加12.5%，每股盈餘為16.91元，亦為同期新高。

展望未來，在持續投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年皆目標成長，在第四季也可望持續成長下，今年整體營收目標挑戰歷史新高；此外，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東權益報酬率。



