長榮航10月營收182.4億元　前10月年增逾11％

▲長榮航空。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）公告10月營收，10月單月合併營收為182.4億元，年增4.06%；累計今年前10月合併營收為1826.9億元，年增11.51%。

長榮航表示，10月客運營收為112.5億元，長程線歐洲及加拿大航班持續暢旺載客率近9成，自11月26日起，桃園-西雅圖航線增為每週10班，整體北美航線將達每週87班飛航服務；東北亞10月下旬進入賞楓旺季，整體訂位需求明顯增長，桃園機場出發的航班，除了愛媛航線10月27日起每週增為3班、青森航線10月29日起提供每週3班的飛航服務、札幌航線11月1日起每日增為2班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，為因應龐大的泰國旅遊市場需求，曼谷航線明年1月15日至3月29日將從每週28班增為32班；高雄機場出發部分，首爾航線10月27日起每週增為7班，預計明年1月1日起每週再增飛4班，屆時將達每週11班。

長榮航指出，10月貨運營收為49.9億元，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及中國電商貨量維持成長，另受惠電子新品上市出貨潮帶動下，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，使得整體貨運表現維持價量齊揚，Q4為航空貨運傳統旺季，預期貨運營收仍可以維持成長趨勢。