台灣大獲CHR健康企業公民獎　線上運動會用科技實現SDGs

▲台灣大哥大運用科技力，照護員工身心健康，獲頒《康健雜誌》｢CHR健康企業公民｣銅獎。（圖／台灣大哥大提供，以下同）

記者錢雅慧／台北報導

台灣大哥大運用科技力，照護員工身心健康，今(8)日獲頒《康健雜誌》｢CHR健康企業公民｣銅獎，透過自行研發的「MySports」APP，每年舉辦員工線上運動會，至今超過2.7萬人次參與，燃燒1.4億大卡熱量，吸引近35家外部企業使用；台灣大更結合team building與永續ESG理念，推出「以動致淨任務」，鼓勵員工在戶外運動中實踐SDGs。此外，台灣大推動混合(Hybrid)工作模式，員工每月可申請10天居家上班，亦為客服同仁導入「Home Agent」客服居家值機，更祭出優於法令標準的12萬元生育津貼、10周有薪產假，實施員工持股信託等福利，幫助員工提升工作效率並兼顧家庭照護需求，打造全方位健康幸福職場。

▲台灣大推動混合(Hybrid)工作模式、12萬元生育津貼、10周有薪產假，實施員工持股信託等多元福利，打造全方位健康幸福職場。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大深信員工是公司最重要的利害關係人之一，秉持「Open Possible 能所不能」精神，運用科技，提供客戶科技解決方案外，也照顧員工健康，致力於創造優質工作環境，讓每位在此工作的員工都能感受到支持與關懷。感謝評審肯定台灣大多年來深耕員工身心健康管理，在人才招募競爭日益激烈的時代，台灣大將持續運用資通訊核心能力，優化員工健康促進與照護計畫，打造友善職場環境，以吸引更多優秀的人才，保持領先競爭力。

▲台灣大哥大秉持「Open Possible 能所不能」精神，運用科技照顧員工健康，致力於創造優質工作環境。

《康健》知、動、食、輔四大面向 鼓勵企業關注員工福祉

《康健》自2019年策動｢CHR健康企業公民｣(Corporate Health Responsibility, CHR)以來，「CHR健康企業公民評選」今已邁入第6屆，鼓勵企業由「知」、「動」、「食」、「輔」四大面向建構員工福祉，並針對企業在健康意識、活動、飲食與管理等方面之規劃，最終評選出「健康99」企業，為具代表性的CHR卓越榮譽獎項。

MySports科技賦能企業與政府促進健康推廣 台灣大「以動致淨」結合運動與永續

台灣大以科技力自行研發MySports APP，提供23種室內、外運動模式，能完整記錄運動時間、頻次、消耗卡路里等數據及GPS軌跡，也支援多種智慧穿戴裝置匯入，亦具備鼓勵員工互動交流、提升團隊凝聚力等社交功能，迄今不只有近35間外部企業導入使用，台灣大亦協助體育署、縣市政府等推動全民運動，如彰化縣現正舉辦中的「來彰化跑步吧」活動，即使用MySports APP舉辦智慧友善運動會，促進國人健康。

▲台灣大2024年「以動致淨」結合運動與Teambuilding，讓同仁彼此間組隊，參與各類運動任務，促進健康，同步落實ESG永續行動。

台灣大將運動文化融入企業DNA，連續9年使用MySports舉辦線上運動會，累積超過2.7萬員工人次參加、燃燒1.4億大卡熱量；更進一步結合運動推廣、永續概念與Team Building，在2023年推出「TWMer以動致淨永續任務」，提供員工一日公出假，讓員工在運動中強化團隊合作，並透過實踐SDGs，共創永續環境。今年「以動致淨」活動中，台灣大同仁使出渾身解數，部分員工在爬山健走的過程中，依循SDG 15的陸域生態保育理念，積極參與淨山活動，更結合公司業務進行訊號測試，確保山區通訊暢通；另有員工在自主團隊運動後，依循SDG 12的責任消費與生產理念，前往支持弱勢就業的公益單位，協助整理二手物資並捐贈必需品，在運動之餘深化對社會責任的實踐。

▲台灣大透過「MySports」舉辦員工線上運動會，至今超過2.7萬人次參與，燃燒1.4億大卡熱量。

EAP方案、健康檢查、Social Hub等全方位員工身心健康照護

除強健員工體魄，台灣大亦關注員工心靈健康，推行「員工協助方案」（Employee Assistance Programs, EAPs），提供心理諮詢、壓力舒緩課程及心理韌性工作坊等心理健康支持，建立完善的健康管理和職業安全衛生管理系統，幫助員工自主掌握身體狀況，提升健康意識，並提供健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種和免費紓壓按摩等服務，更打造了超過40坪的Social Hub作為員工休憩空間，包含健身區、瑜珈室、VR遊戲區，以及聘請專業咖啡師服務的Possible Café，讓員工在工作之餘放鬆身心靈。台灣大持續推升幸福職場標竿，全方位照護員工身心健康，增強員工穩定性，提升生產力與工作表現，為企業長期穩定發展，奠定堅實基礎。

電信業首推hybrid工作模式 最高達12萬元生育補助 打造員工健康生活後盾

台灣大超前佈署各項福利措施，自2006年即開國內電信業先河，率先實施員工持股信託，員工每月薪資定額提撥，公司提撥金額優於同業，並且全方位支援員工生育、育兒，提供最高12萬元的生育津貼、10週有薪產假，還與優質托育機構合作，提供學費優惠。公司聘請專職護理師，提供產前衛教及產後關懷，並定期舉辦嬰幼兒照護課程與親子讀書會，設置高規格集乳設備與環境。台灣大2023年共發出922萬育兒津貼，在積極促進育兒友善環境下，全集團一年迎來156名新生兒，出生率達千分之26.04，是去年全台出生率的近5倍。

▲台灣大哥大領先業界，啟用彈性的混合(hybrid)工作模式，為客服同仁導入「Home Agent」客服居家值機，助員工兼顧工作與家庭。

台灣大打造幸福職場不遺餘力，除友善家庭與工作平等福利措施，更領先業界，啟用彈性的混合(hybrid)工作模式，提供員工每月10天居家上班及多時段的彈性工時，不僅降低了舟車勞頓的通勤壓力，也提升了員工的工作效率與整體滿意度。此外，台灣大運用數位科技，並結合電信本業核心，開發了客服居家值機系統「Home Agent」，以純熟的IT個資保護與雲端電話系統，不僅實現24小時全年無休的客戶服務，更同時兼顧員工的工作與家庭需求。

▲台灣大打造了超過40坪的Social Hub作為員工休憩空間，包含健身區、瑜珈室、VR遊戲區，以及聘請專業咖啡師服務的Possible Café。