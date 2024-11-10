巨大第三季EPS 1.27元　提列存貨跌價損失影響致年減55%

▲巨大董事長杜綉珍（右）、執行長劉湧昌（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

自行車大廠巨大集團（9921）董事會通過2024年前三季財報，集團合併營收新台幣576.9億元，較去年同期下降7.1%。稅前淨利新台幣32.7億元，較去年同期減少33%；稅後淨利21.7億元，較去年同期減少30%。前三季每股稅後盈餘NT$5.54元。

巨大第三季集團合併營收新台幣204.6億元，較去年同期微幅上升4.8%。受到提列存貨跌價損失影響，及匯兌利益較去年同期減少，稅前淨利7.3億元，較去年同期減少52%；稅後淨利4.99億元，較去年同期減少55%，每股稅後盈餘NT$1.27元。

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巨大表示，歐美市場庫存持續下降，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。 中國市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特中國業績大幅成長，因此公司對中國市場長期發展深具信心。

為擴展室內騎乘領域(Indoor Cycling)之事業版圖，巨大集團於今年九月收購Stages Cycling品牌的資產。Stages主要產品為室內自行車，為美國商用室內自行車運動知名品牌之一，許多連鎖健身房都是Stages的客戶，巨大將持續提供Stages客戶最佳的產品與服務。

展望市場狀況，全球大環境仍充滿挑戰，巨大表示，公司將持續致力於產品創新，強化集團競爭優勢。