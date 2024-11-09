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台灣精品重返越南水展　創新水處理技術推動台越永續合作

▲本次活動為台越企業提供平台，提倡共同交流合作及共創永續未來。（圖／貿協提供）

▲本次活動為台越企業提供平台，提倡共同交流合作及共創永續未來。（圖／貿協提供）

張佩芬／台北報導

睽違6年，台灣精品再度重返越南水展(VIETWATER 2024)，徵集11家優秀台灣水處理企業，並於11月7日辦理「Watering a Sustainable Future」發表會，展示台越水處理產業合作的潛力，並呈現多項尖端的水資源解決方案，有效強化台越企業在水資源管理的合作關係。

發表會由台灣精品企業—萬年清 (EVER-CLEAR)、協磁 (ASSOMA)、富鈞(FENRi) 和膜淨(mbranfiltra)分享台灣最新水處理技術，成功吸引來自越南水處理相關業者，包含Gilimex Industrial Park Corporation、Phat Dat Holdings等知名企業，及製造商Dai Cat Construction、POLYGREEN等，並獲專業媒體如VnExpress、Thanh Nien報導。

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駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀在開場致詞中強調，台灣在水處理領域擁有豐富經驗與先進技術，能提供符合需求的高效能、高成本效益解決方案。台灣的節能設備和智慧水資源管理系統將有效支援水資源的永續發展目標。隨著雙方合作深化，台越雙方在水處理產業的合作將展現光明的前景，共同創造惠及社會與環境的創新解決方案。

越南安全水資源與環境協會(AWATEN)副會長Prof. Le Hung Anh也認同台灣的優勢技術，能有效促進台越雙方的經濟合作發展。他讚賞台灣在淨水處理方面的成就並支持推動永續發展。此外，Le Hung Anh也指出，台灣在工業製造和資通訊技術領域具備優勢，有助連結台越更多企業深化清潔水處理技術的專業交流。

此次發表會專門為越南市場提供的最新水處理技術，萬年清(EVER-CLEAR)先進的Cembrane 技術，提供高效能的污水處理及水資源再利用方案。此創新膜技術具有緊湊且模組化設計，既能降低環境負荷，又能有效提高資源利用率，特別在高要求的化學需氧量(COD)排放標準方面具有出色表現。

協磁(ASSOMA)的高效能泵浦系列，顯著降低水管理系統中的能源消耗與運營成本。產品具備變頻驅動(VFD)及智慧控制等先進功能，與越南重視的能源效率與環境保護目標相輔相成。

富鈞(FENRi)結合人工智能、物聯網和雲端技術，提供水資源優化、預測水質問題及支援永續決策的系統，讓工業及市政單位大幅節約水資源並降低運營成本。

膜淨(mbranfiltra)，以其創新中空纖維膜技術吸引眾多目光，尤其是過濾效果及環保設計，產品組合涵蓋從便攜式過濾器到大型工業過濾設備。其技術具有延長的使用壽命、快速過濾速度，並顯著降低碳排放。協磁(ASSOMA)的高效能泵浦系列，顯著降低水管理系統中的能源消耗與運營成本。產品具備變頻驅動(VFD)及智慧控制等先進功能，與越南重視的能源效率與環境保護目標相輔相成。

台灣精品館在本次越南水展中表現卓越，成功吸引了越南水處理產業的廣泛關注，並促成多項深入交流。透過技術分享與合作倡議，雙方將攜手應對水資源短缺與環境保護挑戰，以確保未來世代享有潔淨且永續的水資源。

關鍵字： 台灣精品越南水展創新水處理技術

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