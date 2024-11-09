川普60％關稅重擊　美防曬霜廠嘆「原料只能依賴中國」

▲ 川普當選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者林潔禎／綜合報導

美國準總統川普在競選期間曾說將對自中國進口商品徵收60%關稅或更高的關稅，牽動美國廠商敏感神經，美國防曬霜製造商Edgewell Personal Care 首席營運官Dan Sullivan表示，美國對防曬霜化學品，只能依賴中國，因此將尋求與中國簽署新的2到3年的化學品合約，面對未來關稅可能上調，公司成本勢必將大幅增加。

根據《路透》報導，川普將在明（2025）年1月就職美國總統，他競選時承諾對中國徵收60%關稅的政策尚未執行，就已經在市場開始發酵。

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Sullivan表示，防曬霜化學品沒有其他來源，只能依賴中國，這不像購買紙漿或鋁，這是一種高度工程化的化學物質。目前對防曬霜化學品徵收25%的關稅，若再調高至60%，將對公司帶來巨大影響。

他進一步指出，Edgewell 的採購團隊將尋求與中國供應商單獨談判，並尋求鎖定2到3年化學品供應的新合同，因為他們找不到可靠的替代來源。

為了抵消先前關稅帶來的成本，Edgewell在兩個夏季將其防曬霜的價格上調了個位數左右。沃爾瑪網站上1瓶8盎司的Banana Boat SPF 50防曬霜售價為8.97美元。

Sullivan說，如果川普的新關稅措施得以實施，公司將再次依賴這項策略。

