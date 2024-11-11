川普2.0效應　896億資金重押比特幣衝破9萬美元

▲比特幣。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到川普將重返白宮消息影響，比特幣觸及81000美元的歷史新高下，期貨溢價飆升，《CNBC》報導，已有28億美元（約台幣896億）的資金重押比特幣升破9萬美元，推升全球最大的加密貨幣創紀錄的漲幅將進一步上漲。

據《CoinDesk》公告，至台北時間上午9點52分，比特幣報價來到81472.08美元（約台幣260.71萬元），漲幅6.11%，過去24小時最高報價曾來到81508.72美元（約台幣260.82萬元），為歷史新高。

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《CNBC》報導，衍生性商品交易所Deribit（少數提供期貨交易的加密原生平台之一），比特幣價格超過 9 萬美元的未平倉部位升至超過28億美元。

報導引述K33 Research 研究主管 Vetle Lunde 觀察，「選擇權市場嚴重偏向持續成長動能。看漲期權的交易價格高於看跌期權，虛值看漲期權的未平倉合約有所增加」。

Vetle Lunde補充說：「最近的飆升是一個有意義的偏離，強調了最近的看漲流動。」在選舉結果明朗後，市場預期收益率或多或少穩定在兩位數。

比特幣上漲的早期階段恰逢永續掉期合約的未平倉合約大幅增長，永續掉期合約允許買家在沒有設定到期日的情況下推測他們認為價格的走向。

