台積電美國廠下月初舉行完工典禮　川普、張忠謀有望同台

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，雖然台積電並未證實，外媒也指出，現任美國總統拜登與即將上任的川普，以及台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家都將共同出席，台積電重要客戶中，蘋果執行長庫克、輝達創辦人黃仁勳也傳出都將到場。

根據外媒報導，完工典禮預計於12月6日舉行，典禮除了現任總統拜登與即將上任的川普外，亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs）、台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家和財務長黃仁昭也將出席。

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台積電在亞利桑那州的投資計畫包括設立三座2～4奈米晶圓廠，總投資金額高達650億美元（約台幣2.09兆元）。其中，一廠將導入4奈米製程，預計於2025年初量產，月產能達2～3萬片；二廠將導入3奈米製程，月產能規劃為2.5萬片；三廠則將採用2奈米或更先進的製程，預計於2030年前完成。

對於未來的發展，台積電已經獲得美國政府66億美元的直接補助，並可能獲得50億美元的融資，以及高達25%的稅負抵減，這些補助將有助於台積電在美國的生產計劃，並將進一步推動美國半導體產業的發展。不過，隨著川普即將上任，他對於《晶片法》與台積電的立場將如何影響這些計劃，仍有待觀察。