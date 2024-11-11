台股ETF受益人創高突破千萬　10檔高股息ETF最有人氣

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

最新台股ETF受益人數創高突破千萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加26359人，總人數突破千萬來到10019802人，其中包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、00919群益台灣精選高息（00919）ETF三檔的人數都超過百萬；進一步觀察今年來台股ETF人數增加394.9萬人，單檔來看，新成立的元大台灣價值高息（00940）人數88.6萬最多，若以淨增加人數來看則是00919增加58.5萬人最具人氣。整體來看，今年來受益人增加超過10萬人的有11檔，其中有10檔是高息型ETF，顯示出投資人最愛的台股ETF還是高息型。

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群益投信表示，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法，現階段金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。而ETF投資的低波動優勢勝過個股，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，隨著美國大選結束，新任總統川普後續的相關政策將對總體經濟及產業產生影響，考量2025年台股企業獲利預估仍可持續往上成長，搭配較寬鬆的資金環境，預期台股指數在2025年可望延續多頭格局。故隨著選舉的不確定因素排除後，股市將回歸基本面，且後續進入財報空窗期，作夢行情發酵機會大，指數有望持續往上攻堅。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，AI成為全球科技發展領頭羊，相關應用逐步兌現，國際大廠也相繼釋出獨家訂單，大幅增加未來2年擴產計畫的可行性，台灣相關科技廠商也跟著受惠，包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期，也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期，表現值得留意。

