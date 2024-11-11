台船承造的中油5萬噸級油品船「安運輪」命名　明年有再造計畫

▲「安運輪」命名典禮由台船周志明副總經理(右)與中油林珂如發言人(左)共同主持。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)承造台灣中油公司5萬載重噸級油品化學品輪「安運輪」，今(11)日上午在台船公司高雄廠區二號碼頭舉行命名典禮。台船高階指出，中油明年計畫再編列預算訂造新船，但船隻大小與期程還沒具體內容。

今日典禮由台船公司周志明副總經理與台灣中油公司林珂如發言人共同主持，同時邀請林珂如發言人為新船命名及擲瓶。

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「安運輪」為中油公司於111年決標予台船公司，並於112年舉行開工和安龍儀式，預計將於今年底投入中油環島運輸任務。船隻船長183.5公尺、船寬32.2公尺、型深19.1公尺，可裝載燃油貨艙容量達53,000立方公尺，並具備下述特色：

一、採用台船公司自行開發之節能鰭翼，於設計吃水和滿載吃水時可節省約2.8~3%燃油消耗。

二、燃油艙採用雙重殼結構保護，符合最新的防污及結構安全規範。

三、採用電子點火控制的低耗油節能主機，且主機及發電機都符合氮氧化合物排放管制的最新要求。

四、安裝壓艙水處理系統，有效控制、處理海水微生物及沉積物等污染防治。

五、搭載岸電系統，靠港時可停用船上發電機以減少港灣內的空氣污染。

六、 採用電動油壓貨油系統，滿足港口操作低噪音之需求。

台船表示將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更彈性的經營方式及精緻化管理，吸引優秀人才並進而提升台灣在全球造船產業中的地位。