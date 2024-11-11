群益優選非投等債00953B僅3天填息　預估年化配息率逾8%

▲台股。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CMONEY資料資料顯示，11月共有33檔債券ETF即將除息，其中首先在11月7日除息為群益優選非投等債（00953B）配息0.07元，當期配息率0.69%，預估年化配息率8.34%，除息前一天11月6日收盤價為10.18元，除息參考價為10.1，今（8）天盤中開盤5分鐘即完成填息，盤中最高來到10.23元，最後收在10.22元，花3天時間填息。

市場法人表示，00953B別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著升息循環啟動，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

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ETF理財達人表示，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選，有平準金機制，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

