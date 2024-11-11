台航12艘輕便系列船有8艘簽半浮動長約　可享烏克蘭重建利益　

▲左起台航副總經理陳建州。總經理仇忠林，經理游元旺在法說會上。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

台航(2617)今(11)日下午舉辦法說會，公司總經理仇忠林與副總經理陳建州在法說會上指出，公司現有21艘散裝船當中，有12艘是自備吊桿的輕便系列船舶，輕便系列當中有8艘簽的是與指數連結的半浮動式長約，因此明年如果俄烏停戰，將享有戰後重建利益。另中美貿易戰未來變化也關係散裝運務，中美能否達成協議增加穀物等運輸量並改善中國經濟，也關係運價走向。

台航今年上半年有1艘新船交船，7月交1艘4萬噸散裝船，8、9月各有4萬噸及6萬噸新船交船，第三季本業獲利拉高，業外出售兩艘舊船獲利約86萬美元，貢獻EPS0.049元台幣，估計整體獲利優於第二季；

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台航第二季EPS當中有陽明(2609)股利每股2元貢獻EPS0.17元，估計明年陽明配發的股利將會大幅拉高，增添公司業外獲利。今年第四季因今年合計4艘新船貢獻毛利率都在三成以上，營收及獲利都將持續成長。

另今年二手散裝船船價創10年新高，台航已在第三季出售1艘6萬噸舊船及1艘6萬噸高價訂造的船，原還規劃再出售的1艘船齡12年的6.4萬噸「台達輪」，由於該輪是自備吊桿的超輕便型船，將是烏克蘭重建熱門船型，現在改計畫將船隻多留幾年，賺取重建利益。

台航明年沒有新船交船，今年初已再訂2艘4萬載重噸輕便型節能船，預計後年第三季開始投入營運，公司也準備再加造6.4萬噸超輕便型船，持續推動分年建造節能船的的計畫；目前公司現有21艘散裝船，只有「台達輪」不算節能船。