陽明Q3獲利大增911％　萬海前3季每股賺12.34元

▲陽明海運前3季EPS為14.79元。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）及萬海航運（2615）搶先公布Q3財報，受惠傳統旺季及需求成長，陽明Q3單季稅後淨利年增911％，前3季每股賺14.79元；萬海則受惠受惠運價成長及船舶調度挹注，前3季每股賺12.34元。

陽明Q3單季合併營收為728.38億元，稅後淨利為283.67億元，年增911%，稅後EPS為8.12元；累計今年前3季合併營收為1692.29億元，稅後淨利為516.34億元，年增750%，稅後EPS為14.79元。

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陽明表示，Q4屬歐美航線市場傳統淡季，隨美東罷工結束，預期供應鏈中斷壓力消失，市場競爭壓力增加，而農曆年前出貨潮是否提早至本季末反應尚待觀察。

展望明年，陽明指出，全球經濟增長呈現穩定，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，明年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小，加上船舶持續繞行好望角吸收部份運力，運力過剩壓力有望緩解；惟整體市場發展仍需注意潛在通膨、地緣政治風險升溫、全球貿易保護主義抬頭、美國大選後關稅政策對全球貿易前景之衝擊等不利因素影響。

此外，為強化經營韌性，陽明持續優化東西向主力航線，並自明年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可靠及綿密航線網絡，為客戶提供具競爭力全球運送服務，亦將積極拓展利基市場與強化貨儎結構，以因應全球貿易環境與航運市場變化並確保穩定長期獲利能力。

萬海Q3單季稅前淨利為234億，歸屬母公司稅後淨利為184.31億，EPS為6.57元；累計今年前3季合併營收為1202.73億元，歸屬母公司稅後淨利為346.23億元，EPS為12.34元。

萬海表示，Q3單季受惠運價較去年同期顯著增長，以及公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注；今年前10月已新交12艘船舶，包括4艘13,000 TEUs及8艘3,000 TEUs，明年預計有3艘13,000 TEUs新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，今年前10月共處分4艘船舶，運力合計8,800 TEUs以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

萬海指出，8月及10月亦有公告將建造12艘8,000 TEUs、4艘8,700 TEUs及8艘16,000 TEUs ，共計24艘新船，新增運力近26萬TEUs，並預期於2026至2030年陸續交船，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。



展望未來，Q4為新曆年及農曆春節前備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。