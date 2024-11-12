吳東亮被新光工會潑冷水！　「新新併」送件卡關

▲上週四台新金、新光金高層和銀行工會代表近20人首度在新光摩天大樓舉行三方會談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週四（11月7日）台北車站正對面的新光摩天大樓內，一場事關新光金、台新金合併案（簡稱：新新併）能否順利送件金管會的會議正在舉行，出席人馬包括新光金、台新金派出的高階主管，以及九月才剛成立的新光銀工會代表，表面上氣氛平和，實際上卻暗潮洶湧。

「這是三方首度碰面，已達成（11）月底舉行第一次正式協商共識，接下來，每週都會協商，快馬加鞭完成員工安置計畫。」與會人士對本刊透露。

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各界關注今年國內金融界最重量級的合併大戲，在新光吳家老三、台新金董座吳東亮強勢主導下，急如星火推動的新新併，終於在上（10）月9日臨時股東會正式通過，原本傳出雙十國慶隔天就要送件金管會審查，卻突然喊卡，未料至今，新新併送件一事仍杳無音訊。

臨股會通過合併案，吳東亮只剩公平會與金管會兩關待闖，目前公平會已對外明言，此案規模較大、影響範圍廣，已決議延長60個工作天的審查時間，最遲明年1月下旬才會做出結論。至於另一大關卡金管會，卻遲遲未收到吳東亮送件，究竟發生何事？

本刊調查，原來是台新金與新光金提出的新光金員工安置計劃慘遭工會打臉。「台新金一直積極和金管會溝通，但金管會明確要求，員工安置計畫確認後，才能送件，亮董（吳東亮）因此積極處理員工安置計畫，希望能力拼在明年元月底、農曆年前完成送件。」親近吳東亮人士透露。

對於吳東亮想搶在農曆年前送件，新光銀工會卻不買單，工會內部評估，照程序，至少要等明年3月後才有可能談成員工安置計畫。



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