神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

▲神達10月營收寫單月歷史新高。（圖／翻攝自神達官網）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦廠神達（3706）受惠北美大客戶資料中心業務，帶動10月營收達71.48億元寫下單月歷史新高，近日股價也連番上漲，繼前一天跳空漲停鎖至59.4元到終場，12日也開高走高拉半根，來到63.5元、大漲近7%，短短一小時成交量就突破20萬張，居上市成交量第一。

神達今年10月營收71.48億元，月增35.76%，年增149.74%，創單月歷史新高；累計今年前10個月營收450.6億元，年增47.51%，主要是因為伺服器客戶如甲骨文（Oracle）等超大規模雲端資料中心及雲端服務強力需求，加上車用電子需求也穩健成長。

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在伺服器動能帶動下，法人預期，今年獲利將明顯優於去年，而明年營運動能有望再上。市場資金押寶推升神達股價，如果從11月6日收盤價47.15元觀察，連續4天大漲目前衝到62、63元附近，漲幅逾30%；值得注意的是，外資已連8買，加上大戶比重也持續提升，推高股價。

展望後續營運，神達看好今年一般伺服器、AI伺服器業務皆會成長，在CSP客戶持續擴充資料中心及拉貨效應之下，旗下子公司神雲科技、神達數位不論在AI及GPU伺服器或AIoT智慧聯網，都能見到營收貢獻優於去年表現。