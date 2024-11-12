ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 跌破2萬點。（圖／記者屠惠剛攝）

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股逼近24000點高位，外資11日淨空單增加到51698口，首突破5萬口，創下歷史新高，投資人是否該居高思危？國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資空單部位由很多面向組成，包括避險、套利，淨空單口數來到5萬多口水位，投資人可能偏向審慎些，畢竟指數已經逼近10月23723點這個高位，但沒必要做過度偏空解讀。

對於外資淨空單增加，蔡明翰由兩個層次來分析，首先台股從8月初跌破2萬點一路上漲到近期逼近24000點的位置，累積漲幅不小，台股位處在這個位階，外資勢必有避險需求，另外還必須將ETF避險納入考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，外資淨空單來到5萬多口，蔡明翰認為，對於指數是有壓力存在，但無須過度在意，就總體經濟面來看，美國總體經濟面表現、美股表現依然穩健，在此前提下，台股大跌可能性小。

永豐期貨副理劉佳倫解讀，美國總統大選過後，不確定因素消失後，掀起一波選舉行情，例如：特斯拉大漲，外資部份資金回流美國，追逐報酬率較高的投資標的，對於亞洲市場做暫時性微調所致，再搭配buy call（買進買權）淨買口數1821口、buy put（買進賣權）淨買口數1933口來看，口數增加幅度不大，代表並非趨勢有所有改變。

關鍵字： 台股外資空單投資高位

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

比特幣挑戰9萬美元　唯一一檔連結ETF 00909 飆新天價

比特幣挑戰9萬美元　唯一一檔連結ETF 00909 飆新天價

美國總統大選落幕，川普確定重返白宮，比特幣聞訊大漲挑戰9萬美元歷史新高，國內唯一一檔連結比特幣的ETF國泰全球數位支付服務（00909）也跟著水漲船高，今（12）日盤中最高報36.59元，為掛牌以來天價。

2024-11-12 13:00
外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

台股逼近24000點高位，外資11日淨空單增加到51698口，首突破5萬口，創下歷史新高，投資人是否該居高思危？國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資空單部位由很多面向組成，包括避險、套利，淨空單口數來到5萬多口水位，投資人可能偏向審慎些，畢竟指數已經逼近10月23723點這個高位，但沒必要做過度偏空解讀。

2024-11-12 11:13
中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

中租-KY（5871）昨（11）日法說釋出前景保守看待，今（12）日開盤跳水摔落至130.5元跌停價，租賃三雄除中租-KY外，包括裕融（9941）、和潤企業（6592）跟進下跌，跌幅近半或超過半根跌停板。

2024-11-12 11:37
台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

市場傳出台積電（2330）通知中國客戶將暫緩7nm(含)以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據TrendForce最新研究報告，若該規範發酵，可能影響TSMC營收表現、7nm(含)以下先進製程產能利用率，也將衝擊中國AI產業發展前景。

2024-11-12 09:22
勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動調查，次長陳明仁今天說，會去釐清、正面處理，有系統梳理事情來龍去脈，降低未來發生的風險。

2024-11-12 12:40
3檔10元債券ETF新兵報到！　下周開募

3檔10元債券ETF新兵報到！　下周開募

殖利率上升推動債券ETF買氣增溫，為增加債息現金流規劃多元性，並突顯收益與潛在資本利得兩大債券投資主軸，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)，以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B)，一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇，均採10元發行，11月18日至22日募集。

2024-11-12 11:46
中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

編按：中租-KY（5871）今（12）日數度摜跌停，至上午10點47分，最低報130.5元，成交量逾3.65萬張，為上市公司成交量第4大，同屬租賃業的裕融（9941）也跌逾半根，兩檔「難兄難弟」從過去「存股資優生」成為「存骨標的」，3大關鍵原因一次看。

2024-11-12 10:59
神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

工業電腦廠神達（3706）受惠北美大客戶資料中心業務，帶動10月營收達71.48億元寫下單月歷史新高，近日股價也連番上漲，繼前一天跳空漲停鎖至59.4元到終場，12日也開高走高拉半根，來到63.5元、大漲近7%，短短一小時成交量就突破20萬張，居上市成交量第一。

2024-11-12 10:37
交不出業績！「千億級」房企確定下市　股票慘淪壁紙

交不出業績！「千億級」房企確定下市　股票慘淪壁紙

曾經市值逾人民幣1000億元（下同，約新台幣4500億元）的祥生地產，11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。中國政府9月底提出更強的救市措施，對深陷財務危機的房企來說仍是緩不濟急。

2024-11-12 13:23
「飛天計程車」爆破產！遭踢出那斯達克　停止交易

「飛天計程車」爆破產！遭踢出那斯達克　停止交易

德國電動空中計程車製造商 Lilium 驚傳破產危機！總公司近日發出公告，由於旗下兩家德國子公司申請破產保護，那斯達克（Nasdaq）已正式通知將在6日起暫停Lilium的股票及認股權證交易，並啟動除牌程序。

2024-11-12 10:51

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

快訊／台積電跌25元至1060　台股下殺逾380點

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

吳東亮被新光工會潑冷水！　「新新併」送件卡關

王文潮夫婦合贈台塑、南亞、台化股票給兒子王泉龍　市值8300萬

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

新新併再卡關！　吳東亮延遲送件

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366