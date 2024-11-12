外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股逼近24000點高位，外資11日淨空單增加到51698口，首突破5萬口，創下歷史新高，投資人是否該居高思危？國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資空單部位由很多面向組成，包括避險、套利，淨空單口數來到5萬多口水位，投資人可能偏向審慎些，畢竟指數已經逼近10月23723點這個高位，但沒必要做過度偏空解讀。

對於外資淨空單增加，蔡明翰由兩個層次來分析，首先台股從8月初跌破2萬點一路上漲到近期逼近24000點的位置，累積漲幅不小，台股位處在這個位階，外資勢必有避險需求，另外還必須將ETF避險納入考量。

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其次，外資淨空單來到5萬多口，蔡明翰認為，對於指數是有壓力存在，但無須過度在意，就總體經濟面來看，美國總體經濟面表現、美股表現依然穩健，在此前提下，台股大跌可能性小。

永豐期貨副理劉佳倫解讀，美國總統大選過後，不確定因素消失後，掀起一波選舉行情，例如：特斯拉大漲，外資部份資金回流美國，追逐報酬率較高的投資標的，對於亞洲市場做暫時性微調所致，再搭配buy call（買進買權）淨買口數1821口、buy put（買進賣權）淨買口數1933口來看，口數增加幅度不大，代表並非趨勢有所有改變。