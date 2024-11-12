台股崩跌！袋鼠金融顧700萬股民心情　首推「漲跌菜單」爽喝韭菜汁

▲Gogolook旗下金融科技服務「袋鼠金融」與貳樓餐廳推出「陪你笑看股市」韭菜友好餐廳聯名活動。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）重回白宮，牽動全球股市行情，台股大盤加權指數在高檔震盪，漲跌行情牽動全台700萬名散戶投資人的心情。為了呼應投資熱潮，Gogolook旗下金融科技服務「袋鼠金融」12日宣布，與貳樓餐廳合作首創「看盤點餐」的漲跌雙盈菜單，當大盤上漲時，可享用充滿喜慶的紅菜單；而市場下跌也能享受綠菜單的美味，並享有用餐優惠，還能爽喝韭菜汁。

台股11月12日終場指數下跌547.87點，收22,981.77點，不但是今日最低點，更失守23,000點大關、周線、雙周線及月線，讓多數投資人感到心慌，也引發是否要「進場撿便宜」的思考。

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面對有賺有賠的市場挑戰，台股盤面波動大、交易量大增，袋鼠金融也呼應全民投資的熱潮，與貳樓餐廳攜手推出「韭菜友好餐廳」聯名活動，不論是ETF定存族、少年當沖股神或資深韭菜，都能共享股市收盤後的心情與餐點，促進投資話題交流。

事實上，袋鼠金融提供消費者最新的信用卡、信貸、數位帳戶等金融商品方案比較整理與推薦，並彙整全台商家優惠、金融基礎知識，即時分享消費攻略，近期更在網站上推出投資理財討論社群「投資方程市」，提供散戶投資人交流最即時且安全的資訊，深受多數年輕用戶喜愛。

袋鼠金融表示，此次合作猶如是網路社群「實體化」，且推出的「漲跌雙盈菜單」也巧妙結合股票漲跌伴隨紅、綠兩色概念，讓股民討論盤勢還能享受美食。即日起至11月28日，民眾只要在周一至周四下午2點後到訪貳樓餐廳，出示袋鼠金融或貳樓任一社群平台的相關活動貼文，即可依據台股加權指數前一周累積漲跌（台股周K線）來享用專屬於股民的美食優惠。

▲貳樓將依據台股加權指數上周累積漲跌（台股周K線）決定隔周「紅綠菜單優惠」。（圖／袋鼠金融提供）

▲台股大跌時，可以點一杯「韭菜重生汁」調節投資心情。（圖／袋鼠金融提供）