堡達搶攻幹細胞培養市場　日本自動化設備進駐台北生技園區

▲堡達舉行日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備進駐發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

堡達實業(3537)今日在台北生技園區舉行「堡達–日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備進駐發表會」，並邀請經濟部生技醫藥產業發展推小組主任黃千岳、日本SINFONIA高層Tsutomu Inagaki、世康開發股份有限公司協理楊家琳，以及國內生技與細胞治療業界的專家共同出席。

堡達實業近年來關注並積極推動國內外幹細胞培養自動化技術的發展、引領整合，同時尋求國際技術交流與合作機會。於今年中取得日本SINFONIA的授權，協助安裝並展示該設備。SINFONIA CellQualiaTM智慧細胞處理系統設備於113年10月正式進駐台北生技園區15樓的共同實驗室，並於11月12日的活動中宣告其在台灣的業務正式啟動。

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堡達實業矢志引進自動化技術，促進台灣再生醫學的多元發展，提升生技醫療產業研發量能，讓台灣在全球再生醫療領域佔有一席之地，並增強本土技術能力與競爭力。

CellQualiaTM智慧細胞處理系統能有效解決手動培養操作過程中的各種痛點，提供：穩定性、一致性、封閉式之安全無菌的培養環境，並能即時監測細胞品質狀態，顯著降低人為操作的誤差與風險，節省人力和時間成本，最終產出高品質且有效用的幹細胞，提升細胞治療的效果。

SINFONIA和Cyto-Facto執行長Dr. Shin Kawamata已在日本成功驗證該設備，對於製備大規模MSC及iPSC/ESC時能維持質量一致性。SINFONIA也與英國MHRA合作進行測試，該設備對於幹細胞庫的建立具有重要幫助。現在，此系統設備引進台灣，無疑地將為現今台灣的生技產業及CDMO體系，提供了最佳「治療幹細胞和其產物–外泌體」的大量生產之解決方案。

堡達成立37年，在深圳、上海、蘇州、昆山及成都皆設有據點，綿密經營大陸市場，供應兩岸大廠日本松下主、被動電子零件。董事長陳家裕表示，堡達近年致力於產品優化及企業轉型，近幾年營運持續於穩定中成長。

近年新增的 CO2熱泵及幹細胞自動化培養設備開發等事業，使過去以貿易代理為主的業務形態跨向合作製造，並從零件供應進入到系統整合。從先前已引進Panasonic幹細胞自動培養系統落地台灣，加上今年中獲得SINFONIA授權推廣另一全新自動化設備「CellQualiaTM智慧細胞處理系統」，企盼此項成績能在本土紮根茁壯，而能成為生技自動化發展國家隊之一員。堡達未來將更專注於再生醫學之多面向發展，期能為台灣生技醫療產業盡一己之力。