達陣！前10月稅收超出年度目標615億元　估全年超徵4000億元

快訊／台積電大驚喜！Q3提高配息至4.5元 明年3／18除息

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，並核准配發2024年第三季之每股現金股利4.50元，除息交易日則為2025年3月18日，這也高於台積電第二季配息的每股4元現金股利。

「新新併」金管會：員工安置未達共識 提早送一樣要補件

「新新併」送件只聞樓梯聞、不見人下來，有媒體報導，由於「員工安置計畫」未與員工達成共識，導致該宗合併案無法向金管會送件申請。金管會今（12）日表示，還未收到台新、新光的申請合併文件，按照富邦金、日盛金案例，要先送件並無不可，只是需要補件，就得等員工安置計畫有共識後再補文件即可。

黃仁勳妖股財報出爐！慧友今年前三季虧4752萬元 每股損失0.71元

AI機器人題材類股近期漲跌劇烈，相關營運成果也受投資人關注。被市場視為「黃仁勳AI妖股」的慧友（5484）12日公布今年第三季財報，累計前三季營收3.59億元，歸屬於母公司業主淨損4,752.9萬元，基本每股損失0.71元。

仁寶毛利率維持高點！今年前三季獲利成長38% 累計EPS賺1.86元

代工大廠仁寶電腦（2324）12日公告今年第三季營運成果。第三季合併營收2,443.17億元，季增3%，其中，電腦產品、穿戴裝置及汽車電子營收皆呈現季成長，其餘產品線則持穩。

中租-KY跌停創4年低點 租賃三雄全盤皆墨

中租-KY（5871）昨（11）日法說釋出前景保守看待，今（12）日開盤跳水摔落至130.5元跌停價，租賃三雄除中租-KY外，包括裕融（9941）、和潤企業（6592）跟進下跌，跌幅近半或超過半根跌停板。

台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國 集邦：營收估影響5至8%

市場傳出台積電（2330）通知中國客戶將暫緩7nm(含)以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據TrendForce最新研究報告，若該規範發酵，可能影響TSMC營收表現、7nm(含)以下先進製程產能利用率，也將衝擊中國AI產業發展前景。

快訊／王鴻薇指低胸妹送客 王必勝3點酸「發文前先做查證」

立委王鴻薇指凱基金控旗下中華開發資本資深副總王必勝與前衛福部長陳時中晚宴「有低胸妹送客」、「金控高層坐陪」，王必勝臉書拋出3大回應，並強調「建議委員發文先做查證，感謝！」

比特幣挑戰9萬美元 00909 ETF挾數位資產商機飆新天價

美國總統大選落幕，川普確定重返白宮，比特幣聞訊大漲挑戰9萬美元歷史新高，連結數位資產ETF國泰全球數位支付服務（00909）也跟著水漲船高，今（12）日盤中最高報36.59元，為掛牌以來天價。

勞發署員工疑遭霸凌輕生 勞動部：會釐清並處理

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動調查，次長陳明仁今天說，會去釐清、正面處理，有系統梳理事情來龍去脈，降低未來發生的風險。

3檔10元債券ETF新兵報到！ 下周開募

殖利率上升推動債券ETF買氣增溫，為增加債息現金流規劃多元性，並突顯收益與潛在資本利得兩大債券投資主軸，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)，以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B)，一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇，均採10元發行，11月18日至22日募集。