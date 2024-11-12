達陣！前10月稅收超出年度目標615億元　估全年超徵4000億元

▲所得稅申報示意照。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
財政部今（12）日公布10月全國賦稅收入3498億元、年增50.9%，累計1至10月整體稅收3兆2951億元，占累計分配預算數 116.2%，占全年預算數101.9%，提前達成年度目標，且已超出 615 億元，財部估計，今年總稅收將優於預算數4000億元，規模可望創歷年第3高。
其中，象徵股市動能的證交稅10月單月實徵213億元，年成長40.6%、連18紅，前10月實徵2420億元、年增51.4%或較去年前10月大增822億元，年成長金額在各主要稅目中最為突出。
財政部統計處專委梁冠璇指出，台股受惠台積電（2330）法說會釋出利多，加上AI加持投資熱絡，因素助攻10月台股上市上櫃股票平均每日成交值達4311億元、年增38.3%，帶旺證交稅表現。
另外，前10月綜合所得稅也較去年前10月增加637億元、營業稅增加448億元、營利事業所得稅增加428億元，都是成長較多的稅目。
財政部指出，至10月底為止，實徵淨額已達成全年預算數的稅目包括贈與稅(196%，前 10 月實徵數/113 年預算數)、特銷稅(186%)、遺產稅(139%)、期交稅(139%)、證交稅(116%)、綜所稅(115%)、營所稅(113%)、印花稅(110%)、契稅(109%)、房屋稅(104%)及娛樂稅(101%)。
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