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台韓聯誼會2024年專題演講會　以品牌力共創台韓新商機

▲演講會貴賓左起IEAT黃文榮秘書長、高佳林實業孫國寰協理、商業發展研究院曾志成所長、貿易署劉威廉副署長、台韓聯誼會柯彥輝主委、KOTRA李領基館長、駐台北大韓民國代表部金優赫科長、台韓聯誼會潘偉景副主委。（圖／IEAT提供）

▲演講會貴賓左起IEAT黃文榮秘書長、高佳林實業孫國寰協理、商業發展研究院曾志成所長、貿易署劉威廉副署長、台韓聯誼會柯彥輝主委、KOTRA李領基館長、駐台北大韓民國代表部金優赫科長、台韓聯誼會潘偉景副主委。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)「台韓經貿聯誼會」上周五(8日)舉辦「台韓協作-以品牌力打造經貿新商機」專題講座，邀請KOTRA李領基館長、商研院曾志成所長及韓國品牌「LocknLock」台灣總代理高佳林實業孫國寰協理主講，從總體經濟、品牌跨界行銷和國際品牌在地化等視角剖析市場趨勢，為台韓經貿合作帶來全新視野，公會紀錄演講重點供業界參考。

活動吸引250位企業人士熱烈參與，現場座無虛席，獲得高度好評。台韓聯誼會柯彥輝主任委員在開場致詞時表示，台灣與韓國地理相近、產業結構相似，長期在科技、製造及半導體等領域保持領先地位，並互為重要貿易夥伴。隨著全球競爭日趨激烈，未來雙方合作的核心將聚焦於提升產品附加價值及差異化優勢，以促進區域經濟整合，攜手迎接新的挑戰與機遇。

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經濟部國際貿易署劉威廉副署長在致詞時表示，台韓兩國在經貿、文化及觀光等多個領域擁有深厚的合作基礎。隨著區域經濟活動日益活躍，雙方在半導體、AI及電動車等產業中互相支持，如台積電與SK攜手推動先進計算技術，共同引領產業創新。

在文化與觀光方面，韓流廣受台灣民眾喜愛，韓國更是台灣第三大觀光客來源國。為進一步優化合作環境，今年台韓間避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(ADTA)正式生效，有助於降低企業成本。同時，他也期盼加速簽訂投資保障協定(BIA)，以保障投資人權益，促進台韓雙贏合作。

▲台韓經貿聯誼會專題演講座無虛席。（圖／IEAT提供）

▲台韓經貿聯誼會專題演講座無虛席。（圖／IEAT提供）

本次活動共安排2場主題演講及1場品牌合作經驗分享；第一場演講由KOTRA駐台北韓國貿易館李領基館長開場，以「全球變局下的韓國經貿發展現況」為主題，聚焦全球市場環境變化對韓台經貿合作的影響，並多角度提出深化合作的建議。

他指出，全球供應鏈重組、數位轉型、綠色政策推動及地緣政治風險，正深刻影響台、韓這兩個以出口為主的經濟體。韓國在記憶體半導體方面具備競爭優勢，台灣在晶圓代工領域領先，兩國可在AI與半導體產業上展開合作。為應對氣候變遷需求，雙方在離岸風電、能源儲存和綠色建材領域具有高度互補性。

此外，面對高齡化挑戰，韓台在數位健康照護及精密醫療領域的合作潛力亦十分龐大，為未來雙邊關係拓展了廣闊前景。

商研院行銷與新媒體研究所曾志成所長以「跨界共鳴 : 韓國跨產業行銷如何提升品牌價值」為題，探討韓國如何將文化內容(如K-pop、K-drama)與時尚、美妝、食品、觀光等產業結合，創造協同效應，成功地將文化影響力轉化為經濟效益。

曾所長指出，韓國政府在此過程中扮演推手角色，靈活推動政策規劃，快速響應市場需求，並促進產業合作，最終將「K品牌」塑造成全球現象並強化國家競爭力。並進一步建議，台灣企業應著力於文化內容與創新科技的結合，並積極拓展跨領域合作，以塑造品牌的差異化價值，逐步將文化影響力轉化為經濟效益。

▲韓國特色商品展現場盛況。（圖／IEAT提供）

▲韓國特色商品展現場盛況。（圖／IEAT提供）

最後，IEAT30年黃金會員-高佳林實業孫國寰協理分享代理韓國「LocknLock」的成功經驗。「LocknLock」自從由高佳林代理後，在台灣屢屢創下優異成績，目前全台擁有8000多個零售據點及11家直營門市，保鮮盒市佔率達60%，年銷售量突破150萬個，並連續三年蟬聯全球經銷商第一名。

高佳林實業將品牌「在地化」，親自為品牌中文名稱命名為「樂扣樂扣」，此靈感來自產品密封扣合的聲音及「Lucky」的諧音，強化了品牌的辨識度與親和力。

此外，他們針對台灣市場與韓國合作開發推出珍珠奶茶搖搖杯、可掛機車的騎士杯等專屬產品，展現對台灣本土需求的重視，穩固品牌在地市場的地位與信任感。

活動現場同步舉辦「韓國特色商品展」，由IEAT會員廠商─紹善醫療、高佳林實業攜手KOTRA共同展出。KOTRA亦特別匯集15家欲引進台灣的韓國品牌，展出多項未上市即先掀起話題的韓國食品、美妝保養品、醫療保健用品等，吸引與會者參觀，現場氣氛熱烈，亦為雙邊業者提供交流合作之平台。

關鍵字： 台韓聯誼會專題演講會品牌力

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