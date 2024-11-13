00878除息前搶上車！確定發0.55元　今居ETF成交王

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰永續高股息ETF（00878）預計下周一（18日）除息交易，今（13日）正式公告每股配息0.55元，維持月初首公告水準，00878今年四次配息全數出爐，合計配發2.01元，以今（13）日的收盤價22.92元計算，年化配息率約8.8%，由於短線股價拉回，加上除息逼近，今日再見逢低買盤，00878今日也居台股ETF成交量之冠。

台股ETF成交量前10名排行 名次 商品 收盤成交量 1 國泰永續高股息（00878） 169780張 2 元大台灣50反1（00632R） 117108張 3 元大滬深300正2（00637L） 105119張 4 群益ESG投等債20+（00937B） 101067張 5 中信中國50正2（00753L） 85579張 6 富邦恒生國企正2（00665L） 78234張 7 元大美債20正2（00680L） 69709張 8 元大美債20年（00679B） 60392張 9 國泰20年美債（00687B） 51565張 10 復華台灣科技優息（00929） 51056張

資料來源：證交所

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如要參與00878本次配息，需要本周五（15日）前買進，股息將在12月12日時發放。00878今年4次配息分別是0.4元、0.51元、0.55元與這一次0.55元，合計全年配發2.01元。

00878基金經理人游日傑表示，台灣9月景氣燈號亮出代表熱絡的「黃紅燈」，且多數指標仍處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股行情可樂觀期待。另隨著基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40%及16%，從長線來看電子產業仍是台股頂梁柱，受惠AI相關高成長動能之族群有望持續支撐台股後市表現。

游日傑補充，國泰00878有近6成的科技股、以及2成的金融股，產業配置均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，科技股方面如IC設計龍頭聯發科（2454），晶圓代工大廠聯電（2303）及封測巨擘日月光（3711）都是其成分股，相較於去年同期，10月三家企業之營收紛紛寫下新高，且AI話題持續發燒，明年訂單量有望再成長。

金融股方面，11日時14家金控宣布10月份營收統計，今年以來累計至10月總獲利高達5369億元，年增率將近48%；國泰00878成分股中就有國泰金（2882）、富邦金（2881）、元大金（2885）、中信金（2891）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）、第一金（2892）等多家金控，有機會帶動金融產業輪動上漲行情。



