強化民眾防詐力！永慶房產集團響應地政司政策　桃園連辦3場防詐講座

▲永慶加盟四品牌桃園區經管會10月下旬陸續在桃園平鎮區等地舉辦防詐公益講座，為民眾破解不動產詐騙手法。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團積極強化民眾防詐力！今年6月起率先響應內政部地政司推動的「地籍異動即時通」服務，協助民眾有效掌握名下不動產異動、守護財產安全，也積極舉辦「預防詐騙公益講座」，與全台縣市地政和警察單位、里辦公室合作，公私協力共同防詐。10月下旬在桃園市中壢區、平鎮區、桃園區連辦3場講座，建立民眾正確防詐觀念，避免掉入不動產詐騙陷阱。

3場防詐講座由永慶加盟四品牌桃園區經管會主辦，桃園市地政局、警察局與刑警大隊協助辦理，獲得桃園市議員梁為超大力支持，而仁祥里長陳秀菁、義興里長詹瑞梅、龍祥里長李玲娟不只力邀里民踴躍出席瞭解防詐知識，也現身講座力挺活動，希望民眾能在講座中學習到如何預防詐騙，保護自己的財產。

▲永慶加盟四品牌攜手桃園中壢地政局、警察局，公私協力共同防詐，桃園市議員梁為超（前左4）也到場力挺講座舉辦。

梁為超市議員指出，近年詐騙猖獗，許多民眾受騙、損失辛苦打拼來的財產，很高興永慶房產集團到桃園舉辦防詐公益講座，分享最新詐騙手法和案例，讓民眾有基本認知，就不容易上當。他也提醒民眾不要貪小便宜、不要輕信「高獲利」投資、不要隨意提供個人資料，避免被詐騙集團鎖定，也期許永慶集團未來可以多在桃園舉辦講座，這麼有意義、又能造福民眾的活動，他一定會力挺到底。

有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山也表示，民眾對於不動產詐騙手法比較陌生，而且多數民眾以為不動產權狀、印鑑都收在家裡，房地產就不會被騙走。因此我們特別與地政局及代書合作，邀請他們破解常見的不動產詐騙手法。同時也呼籲民眾趕快申請「地籍異動即時通」，多一道保障、就能降低房子和土地被騙走的風險。我們11月也會持續在桃園舉辦防詐講座，協助更多民眾識詐防詐。

▲永慶加盟四品牌桃園區經管會十月下旬於桃園區舉辦防詐講座，解析不動產詐騙手法和防堵招式，吸引民眾熱烈討論。

內政部地政司「地籍異動即時通」服務，一旦民眾申辦，若不動產有買賣、拍賣、贈與、抵押權設定、假扣押等11種情形發生時，就會收到簡訊或電子郵件通知所有權人，避免不動產被惡意移轉，永慶房產集團呼籲民眾即時申辦，也提醒民眾若接獲不明來電、訊息要多加當心，務必撥打165反詐騙專線諮詢、查證，多一道手續保護荷包不受害。

