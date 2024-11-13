川普新政　金管會緊盯召開「股期市研商會議」因應

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會主委彭金隆明（14）日將赴立法院財委會，針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告，金管會的報告於今（13）日提前送交至立法院，報告中指出，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統相關政策可能造成台股短期震盪，惟中長期台股表現仍將回歸基本面，將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施。

川普此次競選政見，主張「美國優先」之對外政策，強調保護美國製造業，預計對各國商品加徵關稅，並吸引製造業及資金回流美國等，根據外媒路透社報導，川普的各項政策雖可推升美國經濟成長但可能使通膨升溫，預期美國可能維持高利率，加以關稅政策將壓抑其他地區及貿易夥伴之經濟成長，以上因素亦可能導致美元走強。

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金管會指出，美國政府若採取「美國優先」之政策，保護美國製造業，加以可能加徵關稅，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場之影響，為應對美國產業政策變動，近年來上市櫃公司已持續因應局勢變化，採行產地移轉、調整海外布局等措施，以降低對公司營運之影響。

為密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件，金管會將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，於必要時採取相關穩定股期市措施。如請證交所及櫃買中心，適時請受影響之上市櫃公司對外公開說明可能受影響之程度與因應情形，以利投資人了解，或請證交所及櫃買中心舉辦主題式業績發表會、鼓勵上市櫃公司辦理法人說明會等，充分揭露市場資訊等，以利投資人決策。

