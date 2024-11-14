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00878、00929交投熱絡　00936明除息獨憔悴

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

3檔即將在11月除息的台股ETF今（14）日交投兩樣情，至上午10點53分，有「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）成交量逾17萬張居冠，復華台灣科技優息（00929）也有逾8萬張，交投熱絡。但是台新永續高息中小（00936）預計明（15）日除息交易，在配息探新低下，交易清淡，股價低檔盤整。

法人表示，00878雖然是季配型標的，但是下周一（18日）除息，每股配0.55元維持歷史新高，但昨日居外資賣超第一位，雖然明天才是最後買進日，但若今天早盤最低價22.72元進場，年化配息率可在9.68%左右，這波除息後可望在12月12日入帳。

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另外，月配始祖00929預計下周二（19日）除息，雖然這次配息降至0.11元，為今年以來第4度縮水，今早盤股價最低來到18.1元，探前波低點，以早盤最低價18.1元估計，年化配息率小幅提高至7.29%。

不過，並非每檔除息日逼近的台股ETF都能吸引股民進場，明（15）日即將除息、今日進入除息前最後買進日的00936因為股利配發0.05元創史上新低，今日成交量清淡，開盤1個半小時成交量僅約3千多張，股價下跌0.51%至15.7元。

關鍵字： 台股ETF除息國泰永續高股息復華台灣科技優息台新永續高息中小

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