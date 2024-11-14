快刷存摺！一早「近4萬元入帳」　還有16筆錢接力發放

▲國民年金保險生育給付今日入帳。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

趕快去刷存摺！根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，11月將陸續發放勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金生育給付等款項，而今（14）日已開始發放國民年金生育給付。勞保局預計11月會有多達15筆款項陸續入帳，符合資格的民眾別忘記檢查款項是否已如期到帳。

據勞保局行事曆指出，國民年金生育給付的發放日期包括11月07日、11月14日、11月21日和11月28日。

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凡在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，若未領取其他社會保險的生育給付，可向勞保局申請國民年金生育給付。該項給付金額為國民年金月投保金額的2倍，即2個月的生育給付，目前計算標準為1萬9761元，因此符合資格者可領到3萬9522元的補助。

此外，若女性被保險人產下雙胞胎，可獲4個月生育給付；產下三胞胎可領6個月給付，以此類推。

《國民年金法》第28條規定指出，生育給付有5年請求權時效，自分娩或早產的次日起計算。提醒民眾需在5年內提出申請，若超過期限，勞保局將核定不予給付。

《各項給付預計入帳時間一覽》

11月14日：國民年金保險生育給付。

11月15日：國民年金保險喪葬給付。

11月20日：老農津貼、農民月退休儲金。

11月21日：國民年金保險生育給付。

11月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

11月28日：勞保年金給付、災保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）、國民年金保險生育給付。

11月29日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。

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