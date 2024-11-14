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國泰世華擴徵500名AI、IT和國際領域人才　打造技術升級、能力育成場景

▲▼國泰世華擴徵500名AI、IT和國際領域人才。（圖／業者提供）

▲國泰世華銀行上月舉辦「International Future」徵才說明會，分享3I人才的職涯發展，吸引數百位求職者參與。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行深耕海內外市場，積極布局數位轉型，成功應用AI、雲端、數據與資訊科技，打造出如 AI 助手、超個人化行銷平台、科技防詐、CUB Vietnam App等多元應用成果，獲多項國際大獎肯定。為因應蓬勃發展的業務，國泰世華日前宣布將擴徵超過500名「IT」、「AI」以及「International（國際）」領域的「3I人才」，網羅具3年以上工作經驗的產品經理、資訊工程師、數據分析、人工智能、客戶關係經理（RM/ARM）、經營企劃等人才，其於上月下旬舉辦「International Future」徵才說明會，吸引數百人參加，逾80%參與者順利完成「快速面試」或「職涯諮詢」。

▲▼國泰世華擴徵500名AI、IT和國際領域人才。（圖／業者提供）

▲「International Future」徵才說明會，現場互動熱絡，逾80%參與者順利完成「快速面試」或「職涯諮詢」，廣受好評。

根據國際人才社群平台Cake調查發現，高達近4成的求職者認為現職工作無法帶來成就感，因而評估轉職 。國泰世華於海內外擁大量的數據、資訊技術應用場景，幫助同仁有更多實踐場域與發展機會。本次「International Future」說明會，即邀請多位主管與求職者對談，以自身經驗分享3I人才在銀行的發展機會。國泰世華銀行副總經理陳呈祿表示：「與員工共同成長是企業不斷進步、邁向永續的關鍵。我們特別著重員工的發展體驗，除提供培訓課程、更依據不同職系的發展藍圖，提供多元的輪調機會，讓同仁能依照意願一展長才，在每個人的職涯中不斷創造『培養皿』或『中繼站』的場景，讓人才和公司一起成長前進。」

▲▼國泰世華擴徵500名AI、IT和國際領域人才。（圖／業者提供）

▲國泰世華以「腦筋轉個彎」為主題策展，不只推廣敏捷工作法，也幫助參與者更加認識自己。

在國泰世華銀行，培訓發展不僅僅是上課、辦講座，其長年落實「從專案中養成人才、從優化中實踐創新」的理念，最貼切的實例之一即是由董事長主辦、擔任評審的「創新提案大賽」，參賽成員由不同單位組成，提案主題也總能結合前瞻金融發展趨勢，2024第五周年的競賽中，有20隊自百個參賽隊伍中脫穎晉級，且多數均已開始運用AI解決問題，小從日常會議記錄，大到協助客戶防詐。而歷屆共83%入選提案已具體落地到公司機制中，更驗證了國泰世華「始於改善、成於落地」的創新精神。

▲▼國泰世華擴徵500名AI、IT和國際領域人才。（圖／業者提供）

▲「腦筋轉個彎」展覽中專案學員化身為講師，引導近2,000名同仁透過展區體驗。

而創新除了金融專業，國泰世華銀行更致力提供資源協助員工學習新的工作方法，2024年，國泰世華教育發展部持續導入敏捷工作法，更以協助推動改變為理念，運用培訓資源在「對的命題、好的團隊」上，成功將設計思維導入「詐騙盜刷爭議帳款流程」等優化專案。透過敏捷教練帶領，期許能為客戶精準地辨識風險，並主動阻擋疑似詐騙交易，有效保障客戶資產安全。此外為了擴大學習氛圍、複製成功典範，專案成果以「腦筋轉個彎」為主題策展，專案學員化身為講師，引導近2,000名同仁透過展區體驗，認知自身為「左腦／右腦、創意／邏輯」思考者；並依據思考特質，結合實作，了解並選擇運用「卡片分類法」等12項敏捷工作法。以新型態的培訓手法將創新思維深植於工作中，為公司營造更具創新活力的文化。

國泰世華透過各式制度、軟硬體與活動等方式並進，幫助每位同仁不論職級和個性，都能大膽設立目標，持續創新和進步，將心中的藍圖變成具體應用。在加速未來布局腳步同時，亦和員工一同攜手打造職涯里程碑。

關鍵字： 國泰世華徵才AI

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