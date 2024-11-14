台灣微軟「AI+ Taiwan」計畫啟用　霸氣宣布：4年創造4.8萬工作機會

記者蘇晟彥／台北報導

微軟在2020年宣布投資數位台灣四大新計畫、建構Microsoft 365在台資料中心後，歷經四年，14日舉辦記者會，宣布將啟動「AI+ Taiwan」計畫，將全方位促進台灣在地產業智慧轉型。對此，台灣微軟總經理卞志祥更在會上表示，透過計畫，在未來四年將創造48,815個工作機會、包含16,078個IT技能相關工作。

▼ 微軟辦「AI+ Taiwan 點亮 AI 島嶼」-台灣微軟總經理卞志祥。（圖／記者黃克翔攝）



台灣微軟14日宣布「AI+Taiwan」計畫啟動，Microsoft 365 資料落地服務正式在台上線，官方預估資料中心落地後，將讓過去受法規監管的產業在合規與安全的環境下享有雲端服務的彈性與敏捷性。此外，與政府合作強化資安防護，透過分享情資及零信任架構保障台灣網路安全，攜手產官學研各界共建數位韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「AI+ Taiwan計畫」預計以三個面向著手，包含

1. 強化台灣科技韌性

・Microsoft 365資料落地服務啟用

・微軟提供低延遲、安全，合規的雲端服務，加速台灣產業智慧轉型

・賦能合作夥伴生態系、壯大台灣雲端經濟

2. 厚植在地AI人才

・推出「CODE;WITHOUT BARRIERS」計畫培育30,000女性AI人才

・DevDays Asia 雅泰技術年會、微軟 AI Tou，持續引入全球資源

・提供數位職能超群計畫等免費數位技能課程及培育「旭日計畫+」媒合產業人才

3. 守護台灣智慧安全

・秉持責任AI原則Ｍ發起「安全未來倡議(SFI)」

・微軟與政府共築資案聯防，配合政府推廣建制零信任架構

・期待與政府一同規劃資安工作坊

對此，卞志祥在記者會上分享，在計畫啟動後，在未來四年將為台灣創造 48,815 個工作機會，其中 16,078 個為 IT 相關職缺。預估至 2025 年，微軟每創造 1 美元營收，將帶動生態系創造 6.67 美元的額外營收，至 2028 年將增至 7.12 美元。

卞志祥表示，資料中心結合資安、數據、雲端及 AI 應用，能形成完整產業生態鏈，推動區域創新與發展，Microsoft 365 資料落地服務將使台灣受高度管制的產業享有高效且合規的雲端服務，釋放各產業的發展潛力。