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川普大帝新時代！　謝金河：中國產能過剩引暴全球殺戮戰

▲▼財訊董事長謝金河談被盜圖開帳號，詐騙橫行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財信傳媒董事長謝金河資料照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

川普當選下一任美國總統，競爭期間，他主張將中國大陸關稅提高到60％，財信傳媒集團擔任董事長謝金河在臉書專頁上以「中國殺戮：下一個全球課題！」為題撰文，他指出，中國大陸產能過剩產業，恐怕「外溢」，引發全球化殺戮戰。

謝金河說，川普勝選台股表現弱勢，台積電受到衝擊很大，但是中租迪和，裕融等租賃業者股價腰斬，表現更為弱勢，這與中國大陸市場有關，無獨有偶，自行車巨大、美利達，乃至於第三代半導體Onsemi、意法半導體難逃中國大陸產能競爭命運。

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以下為謝金河「中國殺戮：下一個全球課題！」全文

川普勝選，揭開川普大帝的新時代，接下來的2025年，全球可能迎來一個前所未有的新變化。資本市場會預告下一個新方向。

台股在川普勝選後表現弱勢，台積電受到衝擊很大，但大家仔細看，最近很多公司股價在不知不覺中創新低，包括中租迪和，裕融，巨大，美利達等。中租迪和前三季Eps10.83元，獲利並沒有看到衰退，但股價卻從283.5跌到123.5元，已經超過腰斬等級。裕融前三季Eps7.4元，衰退並不明顯，但股價從254跌到115.5元，這可能和中國租賃市場有關。

自行車的巨大和美利達這兩個月跌幅也很驚人，營收出現快速下滑現象。受到中國市場挾擊，最顯著的是裕日車，股價從449跌到89元。裕日車在2019年Eps24.27元，第三季EPS只有0.34元，股價一路慘跌。

今年中國電動車產量超過1000萬輛，這個量產優勢全球無人可及。過去幾年，車用電子缺貨，全球使盡全力發展碳化矽（Silicon Carbide)，第三代半導體成了股市最熱門題材。可是，中國集國家之力，全力發展這個產業，過去紅透半邊天的碳化矽公司，現在都節節敗退。

車用電子的Onsemi，意法半導體，股價持續下跌，最慘烈的是得到美國政府7.5億美元補貼的Wolfspeed虧損累累，最近宣布裁員20%，股價從142.33跌到7.28美元，這個跌法，非常可怕！台灣的漢磊，嘉晶也愈來愈吃力。

全球股市經過多年奔馳，他想努力讓美國再偉大，但中國產能過剩，帶給全球的殺戮，也可能「全球化」！
 

關鍵字： 中國產能全球競爭謝金河財信傳媒中國大陸

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