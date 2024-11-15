SCFI本周下跌3.42%　美西跌逾一成、台灣二周跌約15%

▲包括下周在內，近三周美西線運價累計跌約27%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(15)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2251.90點，下跌79.68點，跌幅3.42%，跌幅最高的是美西線，下跌11.59%，美東線下跌4.15%，台灣市場美西線本周每大箱(40呎櫃)下跌200美元，業界龍頭地中海航運(MSC)已通知本月18日每大箱要再降550美元，兩周累計跌幅約15%。

上周台灣市場美西線每大箱運價下跌約400美元，運價在3700-3900美元之間，本周下跌約200美元，下周一MSC每大箱收5150美元，約跌550美元，累計三周約跌掉1150美元，跌幅約27%。

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今日歐洲線每大箱運價要漲到4200-4500美元，與兩周前的最低3000美元相較，漲幅高達四成，不過本周運價已拉高到近4000美元，但大型攬貨公司認為，漲上去之後勢必逐周下修，除非船公司進一步縮減航班。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2512美元，下跌29美元，跌幅1.14%，地中海線每箱3080美元，上漲25美元，漲幅0.82%，美西每大箱4181美元，下跌548美元，跌幅11.59%，美東每大箱5062美元，周跌219美元，跌幅4.15%。

波斯灣線每箱運價1421美元，周跌59美元，跌漲幅3.99%；南美線(桑托斯)每箱運價5515美元，周跌416美元，跌幅7.01%；東南亞線(新加坡)每箱運價670美元，周漲69美元，漲幅11.48%。

昨晚公布的德魯里貨櫃運價指數(WCI)則是持平，其中上海到鹿特丹的運費上漲了2%，即89 美元，至每大箱4043美元，從上海到洛杉磯的運費下降了2%或106美元，至每大箱4700美元。