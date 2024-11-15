50萬股民期待！　台新金：明年有能力發出「具競爭力」股利

▲台新金。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

股東人數近50萬人的台新金（2887）於今（15）日召開線上法說，總經理林維俊針對與新光金合併進度，未來股利表示看法。他指出，台新金前10月每股稅後盈餘為1.25元，加上帳上未分配盈餘90億元，仍有能力發放「具競爭力」的股利；至於與新光金合併進度，並沒有所謂卡關，仍與金管會積極溝通中，會在金管會指導下做好完善計畫，以完成合併最後一哩路。

今日台新金法人說明會，外界關心「新新併」進度，林維俊說，10月9日前台新金、新光金同時召開臨時股東會，通過合併決議，就持續與員工及工會溝通，而新光銀工會將在近期選任出協商代表，台新金、新光金均表示充分理解，會予以配合，待協商代表出爐後再進行較實質的討論。

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他也強調，合併案均依計畫進行，會在金管會指導下做好完善計畫，以完成合併案最後一哩路，不對合併送件日期、是否需增資，或增資金額多少等問題做出臆測，若有好消息就會跟大家分享。

對於合併後股本將大增，是否影響股利配發策略？林維斌則回應，股利政策是董事會職權，身為經營階層會向董事會建議，截至10月底台新金每股盈餘1.25元，加計帳上未分配盈餘仍逾90億元，在扣除特別股股利後，仍有能力發放具競爭力的普通股現金股利，只是未來股本會變大，股利政策以現金股利為主，降低股票股利，或是不發放股票股利。





