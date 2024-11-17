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抽中賺3.9萬！台灣虎航19日起公開申購　股價寫新高

▲台灣虎航改例一般板上市。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台灣虎航改列一般板上市。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）將從創新板轉列一般板，預計11／29上市，日前順利完成競價拍賣，得標加權平均價為62.38元，超額認購率達28.3倍，得標總金額約4.47億元，並將於11／19起公開申購，每股承銷價為40元，以15日收盤價計，抽中潛在獲利近3.9萬元。

台灣虎航近期受惠轉上市題材，加上Q3財報亮眼，激勵股價衝上歷史新高，14日收漲停、15日盤中最高一度漲至79.2元，寫下新高價，終場收在78.7元，上漲6元或8.25％，成交量逾1.5萬張，重拾投資人的信心。

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台灣虎航改列一般板上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共20萬2,618張，是本次競價拍賣7,161張數的28.3倍，法人及自然人皆積極參與投標，其中法人得標率約18.1%；開標結果顯示，最低得標價61.8元，最高得標價73元，計算得標加權平均價62.38元。

台灣虎航將於11／19至11／21辦理公開申購，11／25抽籤，11／29撥券上市，實際承銷數為1790張，每股承銷價為40元，以15日收盤價78.7元計，抽中潛在獲利近3.9萬元。

台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高，也已賺贏去年前年。

展望未來，台灣虎航指出，觀察月初ITF台北國際旅展買氣，賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，日韓旅遊詢問熱度及買氣不減，本月也將開航宮崎，成為日本第20個航點；此外，明年1月將開航高雄-札幌航線，不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線，也是高雄出發第1條直飛北海道的航線，都將成為未來成長動能。

關鍵字： 台灣虎航上市申購北海道

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