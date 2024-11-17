AI股美超微突獲神祕集團搶進　大買3080萬股

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股美超微（Super Micro，SMCI）在納斯達克命運懸而未決，市場預期最快本周遭遇下市等相關處分，不過14日獲得神祕集團出手搶進，大買3080萬股美超微股票，持股比例一舉飆至5.3%。

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▲神祕集團公告持有美超微5.3%股權。（圖／翻攝SEC）

根據美國證管單位（SEC）資料，三家擁有共同所有權的獨立經紀交易商——G1 Execution Services、Susquehanna 和 Susquehanna Securities在14日公告持有美超微股權。

《Barron's》報導，3家公司都屬於Susquehanna （海納國際集團，SIG），該集團沒有回應置評，這次出手買進3080萬股後，全集團對美超微的持股比一舉升至5.3%。

而在買進持股中，有2260萬股來自於選擇權到期轉換，並非從公開市場上直接購買現股。

股價近來大幅下跌，該公司因未及時向監管機構提交數據而面臨退市的可能，外電引述知情人士透露，美超微打算提交新的財務計劃，以避免被納斯達克下市。

美超微稱該公司預計將在周一提交推遲年度報告的計劃，這可能有助於其避免下市，受此影響，美超微周五盤後交易中飆升超過 18%。

美超微指出表示，公司於9 月17 日收到納斯達克的一封信，警告稱，如果該公司不在60 天內或11 月16 日之前提交拖欠報告或提交計劃。

