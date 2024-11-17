憂川普制裁中國力道再加大　半導體廠逃命轉往越南

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓媒朝鮮日報報導，市場調查企業Omdia和業界透露，SK海力士將修改原計劃以中國無錫工廠季度合計為準擴建57萬片晶片的計劃，改為在韓國利川M14工廠、清州M16工廠擴大產能。

截至今年一季度，SK海力士無錫工廠的DRAM晶片季度產量為48萬片。原本計劃隨著DRAM需求的恢復而進行增產，但實際上該計劃已經泡湯。因此，在整個DRAM生產中佔40%的中國工廠的比重預計會下降。三星電子中國西安NAND快閃記憶體工廠也將大幅下調原定季度合計60萬片的生產能力。

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隨著韓國半導體設備企業Hana Micron在中國營運的生產工廠不確定性增加，該公司目前正在東南亞地區擴大設備投資。包括Amkor在內的跨國企業也在加快去中國的速度。

路透社報導指出，Amkor科技在越南投資16億美元，正在興建20萬平方公尺的工廠。 Amkor方面表示，這家工廠將成為具備新一代半導體封裝能力的設施。新工廠安裝的部分設備將從中國工廠轉移過去。

繼三星顯示器在越南新設2.4兆韓元規模的OLED工廠後，還有人提出了三星電子半導體部門（DS）投資的可能性，在此情況下，三星電子的合作公司也開始對越南進行投資。韓國半導體封裝公司Signetics計畫投資1億美元，在永福省的霸善工業區興建生產工廠。

全球最大的車用半導體企業德國英飛凌也從去年開始擴大在越南的投資規模。英飛凌計畫在越南河內設立研發（R&D）中心，將重點放在車載半導體驗證技術研發上，支援強化系統晶片（SoC）的需求和競爭力。

同時，隨著美國對中國半導體制裁預計加強，最大的受惠者會是越南。新加坡智庫ISEAS-尤索夫伊薩克研究所負責越南事務的研究員阮克江說：「越南正在迎來一個順應全球供應鏈重組的潮流，將經濟成長模式從勞動密集型產業轉變為以半導體為中心的高科技產業的機會。」