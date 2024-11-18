快訊／台股收盤大跌196.23點　台積電跌10元至1025

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（18日）開低走低，加權指數終場大跌196.23點，以22546.54點作收，跌幅0.86％，成交量3486.46億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌48.81點開出，指數開低走低，盤中最高達22781.77點，最低22503.69點，終場收在22546.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1025元，跌幅0.97％；鴻海（2317）下跌4.5元至202.5元；廣達（2382）下跌6.5元至290.5元；陽明（2609）下跌0.1元來到72.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.43元。
今天漲幅前5名個股為錸寶（8104）上漲4.85元，漲幅9.99％；偉訓（3032）上漲6.6元，漲幅9.98％；興能高（6558）上漲2.55元，漲幅9.85％；聯昌（2431）上漲1.55元，漲幅9.84％；錸德（2349）上漲1.5元，漲幅9.77％。
跌幅前5名個股則為力銘（3593）下跌1.15元，跌幅9.91％；日成-KY（4807）下跌2.95元，跌幅9.88％；合勤控（3704）下跌3.8元，跌幅8.85％；龍德造船（6753）下跌9.5元，跌幅8.56％；昇陽半導體（8028）下跌11.5元，跌幅8.52％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|錸寶（8104）
|53.4
|▲4.85
|▲9.99％
|偉訓（3032）
|72.7
|▲6.6
|▲9.98％
|興能高（6558）
|28.45
|▲2.55
|▲9.85％
|聯昌（2431）
|17.3
|▲1.55
|▲9.84％
|錸德（2349）
|16.85
|▲1.5
|▲9.77％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力銘（3593）
|10.45
|▼1.15
|▼9.91％
|日成-KY（4807）
|26.9
|▼2.95
|▼9.88％
|合勤控（3704）
|39.15
|▼3.8
|▼8.85％
|龍德造船（6753）
|101.5
|▼9.5
|▼8.56％
|昇陽半導體（8028）
|123.5
|▼11.5
|▼8.52％
資料來源：證交所
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