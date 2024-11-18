00878小貼息！ 5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

輝達Blackwell恐再延 外媒爆晶片存過熱問題

根據外媒路透社報導，NVIDIA新的Blackwell AI晶片已經面臨延遲，還遇到了伺服器過熱的問題，導致一些客戶擔心他們沒有足夠的時間來啟動和運行新的資料中心。

川普交易叫醒「比特幣鯨魚」！ 2000枚抱14年海賺57億

川普即將重新接任美國總統大位，帶動「川普交易」熱潮，幣圈消息指出，一名沉睡超過14年的「比特幣鯨魚（加密貨幣投資人）」帳戶突然「醒過來」，在交易平台轉移2000枚比特幣，由於該交易原始投資成本僅約134美元（約台幣4355元），11月初以總金額1.76億美元（約台幣57.2億）的價格賣出，相當於抱緊14年海賺逾57億。

快訊／喊漲的卻跌價 馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

貨櫃船運歐洲線本月15日的漲價方案今(18)日見真章，大型攬貨公司指出，原本報出每大箱(40呎櫃)要漲到5000-5200美元的業界二哥馬士基航運，今日在大陸市場運價未漲反跌，從每箱4000出頭的運價，降到3900美元，大陸市場立刻出現3850美元運價，而馬士基又公告12月1日要漲到6000美元，這樣獨特的操作方式，真讓人匪夷所思。

需求展望疲弱、庫存和供給上升 研調估明年DRAM價格走勢下跌

第四季為DRAM產業議定合約價的關鍵時期，根據TrendForce最新調查，製程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應充足、需求萎縮，目前價格已呈現跌勢。DDR5與LPDDR5X等先進製程產品的需求展望尚不明確，加上部分買賣方庫存水位偏高，價格不排除於今年第四季底開始下跌。

日央總裁發言「不太鷹」 日圓維持155、日股跌約300點

哈日族年底前赴日遊玩旺季來臨，日圓換匯需求再升溫，不過理專指出，雖然日本央行總裁植田和男今（18）日發言沒有外界想像「那麼鷹」，但是在日本央行利率決策會議仍有升息空間的預期心理下，日圓兌美元匯價持續在155.14左右表現，貶幅約為0.5%，日股上午盤也跌近300點至38343點。

台泥低碳石灰石混凝土「ASML也採用」 攜百家營建業減碳14.6萬噸

台泥（1101）今日發布全台最低碳石灰石水泥混凝土，減碳率遠低於政府公告的低碳評估手冊中一般混凝土標準最高達53%，包括科技大廠ASML等也使用台泥石灰石水泥混凝土；總計1年來台泥與客戶共同透過生產與使用低碳建材，為營建產業減碳14.6萬噸。

Red Hat宣布收購Neural Magic AI戰力再提升

原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近日宣布已簽署收購 Neural Magic 的最終協議，Neural Magic 為提供能加速生成式 AI 推論工作負載的軟體與演算法領導業者，其在推論效能工程的專業技術及對開源的承諾與 Red Hat 的願景一致，致力於在跨混合雲環境中的任何一處皆能實現高效能 AI 工作負載，並滿足客戶特殊的應用情境和資料。

快訊／台股收盤大跌196.23點 台積電跌10元至1025

台股今（18日）開低走低，加權指數終場大跌196.23點，以22546.54點作收，跌幅0.86％，成交量3486.46億元。

不是金龍海嘯！ 財長：過度槓桿才是房市「斷頭」關鍵

央行9月祭出第7波選擇性信用管制，堪稱史上最嚴管制措施，立委今天關切是否恐釀斷頭潮；財政部長莊翠雲表示，央行管制措施是端視市場整體情況而推出，且為避免殃及無辜，也設有例外性的規定。至於是否會發生斷頭，應該是購屋者「槓桿有點過度了」。