台股重挫523點！3檔高息ETF爆逾16萬張大量　00919登成交王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
愈跌愈買！台股今（13）日收跌523.25點，失守2萬3千點整數關卡，盤後ETF成交排行出爐，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）等3檔台股ETF爆出逾16萬張成交量，名列成交排行榜前3強，其中00919單日成交量逾18萬1959張穩坐成交王大位。
法人指出，00919今日股息入帳，每股配發0.72元、105萬股民平均每人領息8909元，不少投資人在00919近幾個交易日溢價表現下，選擇在今日走跌浮現甜甜價的同時，再「挾息進場逐利」，不跑票的氣勢下也推升今日成交量放大。
00919今日以每股22.71元作收，下跌0.4元或1.73%；0056以每股36元作收，下跌0.56元或1.53%；00878以21.79元作收，下跌0.27元或1.22%。
|名次
|商品
|收盤成交量
|1
|群益台灣精選高息（00919）
|181959張
|2
|元大高股息（0056）
|172786張
|3
|國泰永續高股息（00878）
|169795張
|4
|群益ESG投等債20+（00937B）
|93719張
|5
|元大滬深300正2（00637L）
|92583張
|6
|期元大S&P原油反1（00673R）
|92437張
|7
|元大美債20正2（00680L）
|88270張
|8
|元大台灣價值高息（00940）
|77059張
|9
|元大美債20年（00679B）
|67476張
|10
|期街口布蘭特正2（00715L）
|63974張
資料來源：證交所
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