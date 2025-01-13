台股重挫523點！3檔高息ETF爆逾16萬張大量　00919登成交王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

愈跌愈買！台股今（13）日收跌523.25點，失守2萬3千點整數關卡，盤後ETF成交排行出爐，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）等3檔台股ETF爆出逾16萬張成交量，名列成交排行榜前3強，其中00919單日成交量逾18萬1959張穩坐成交王大位。

法人指出，00919今日股息入帳，每股配發0.72元、105萬股民平均每人領息8909元，不少投資人在00919近幾個交易日溢價表現下，選擇在今日走跌浮現甜甜價的同時，再「挾息進場逐利」，不跑票的氣勢下也推升今日成交量放大。

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00919今日以每股22.71元作收，下跌0.4元或1.73%；0056以每股36元作收，下跌0.56元或1.53%；00878以21.79元作收，下跌0.27元或1.22%。

台股ETF成交量前10名排行 名次 商品 收盤成交量 1 群益台灣精選高息（00919） 181959張 2 元大高股息（0056） 172786張 3 國泰永續高股息（00878） 169795張 4 群益ESG投等債20+（00937B） 93719張 5 元大滬深300正2（00637L） 92583張 6 期元大S&P原油反1（00673R） 92437張 7 元大美債20正2（00680L） 88270張 8 元大台灣價值高息（00940） 77059張 9 元大美債20年（00679B） 67476張 10 期街口布蘭特正2（00715L） 63974張

資料來源：證交所