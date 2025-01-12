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2000元刮刮樂突一堆人搶...原因曝！他揭「1買法」中獎率超高

台彩宣布今年「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎與百萬獎項名額增加，提高彩迷中獎率。（翻攝自台彩官網）

▲台彩宣布今年「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎與百萬獎項名額增加，提高彩迷中獎率。（翻攝自台彩官網）

圖文／鏡週刊

台灣彩券蛇年「2000萬超級紅包」刮刮樂上市，頭獎獎金上看2,000萬元，今年獎金池擴大，取消「二獎200萬元+賓士車」，將總價值4,000萬獎金全數挹注100萬元獎項，100萬獎名額創下史上最高，有多達1,200個幸運得主有機會獲獎。不過，網路上流傳一個有趣的說法，不少人認為「越晚買大獎越難中」，許多民眾已摩拳擦掌想要及早搶購，試試新年手氣。

「2000萬超級紅包」雖然單價不低，但高額獎金始終是眾人追逐的目標，經常一上市便掀起搶購熱潮，之前謠傳「2000元刮刮樂越晚買大獎越難中」，讓不少民眾選擇提早入手，希望提高中獎機率。就有一名網友在臉書社團「刮刮樂中大獎CCCCC」發文證實這個觀察，表示剛剛去彩券行，發現大家都在搶買2,000元的刮刮樂，明明離過年還有一段時間，但買氣強強滾。

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網友從彩券行老闆口中得知，原來已經有人幸運刮中100萬，「很多人怕過年時也不知道剩下多少獎」，怕太晚來就沒機會，所以想趁早來試試手氣。這股搶購熱潮讓原PO好奇有多少人也會想提前購買拚大獎。

許多彩迷則紛紛表態早已加入搶購行列，「我家也都是買一本回家放到過年，比較有氣氛」、「我家已經買一本回來等過年刮了！太晚買都不知道獎項剩多少」、「畢竟不會公佈大獎還剩下多少，最一開始買就有機會中大獎」、「已經出3張100萬了，所以很多人都提前先去買」；但也有人鐵齒認為：「會中就是會中啦！真的幸運早刮晚刮都會中」。

據《Nownews》報導指出，彩券行老闆表示許多民眾為了增加中獎機會，會採取「團結力量大」的策略，選擇和親友集資購買整本「2000萬超級紅包」，一本18張，雖然價格不斐，但每年都有人透過這種方式抱走大獎，整本內可能夾雜一張3萬、10萬或者100萬的大獎。相較以往，今年「2000萬超級紅包」每本增加至19張，售價因此調整為3萬8,000元。

台彩3日宣布，超人氣「2000萬超級紅包」刮刮樂強勢回歸，今年不僅頭獎2,000萬增加至10個，百萬獎項更突破千關，達到1,200個，中獎機會大幅提升，總發行量突破千萬張，達1,150萬張，力拚230億元銷售目標。


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