美食-KY進軍美東市場　全美朝百店規模前進

▲85度C。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
美食-KY（2723）去年Q4合併營收季增4％，大幅超出歷史同期表現，反映美國、中國市場雙雙繳出更強勁的成長動能，其中，美國東岸紐約、紐澤西州門市也盛大開出，全美門市持續朝百店前進。
美食-KY 12月單月合併營收為17.2億元，年增2.7%；Q4合併營收為49.2億元，季增4％，優於法人預期；累計2024全年合併營收為189.79億元，年減6.95％。
美食-KY表示，美國市場發展快速，連續46個月營收正成長，單店日均營業額累積跳升近5成，來客數連年增加，更首度進軍美國東岸市場，1月中旬紐約市、紐澤西州全新門市盛大開幕，門市數量一舉突破80店。
美食-KY指出，美國市場去年度營收跨越2.5億美元大關，連續4年雙位數成長，今年開始，營運版圖進一步拓展到人口更勝西岸的美東市場，看好門市加速往百店邁進。
此外，中國市場的銷售表現則受益8月以來的產品改造策略，店均營業額節節高升；12月中國市場營收已經較7月成長近2成，客單價更已經連續4個月較去年同期成長，代表產品改頭換面的策略，贏得消費者支持，法人也期待2025年美食-KY在當地的市占率可望穩步回升，帶動來客數也重回正成長。
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