18檔台股ETF除息一表看！00929台積電法說日上陣　0056周五接力秀

▲台股資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股農曆春節封關倒數，《ETtoday新聞雲》盤點18檔台股ETF趕搭元月行情上演除息秀，包括復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）兩檔月配型ETF定在本周上台積電法說會當日上陣，另有季配型元大高股息（0056）等12檔集中在本周五（1月17日）除息，市場緊盯填息秀。

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▲18檔ETF元月除息。（資料來源：CMoney）

至於封關前壓軸除息秀，則由群益半導體收益（00927）、永豐ESG低碳高息（00930）與永豐台灣ESG（00888）等3檔擔綱，3檔皆集中於1月22日（周三）除息。

財富管理專家指出，目前市面上成分股涵蓋半導體產業鏈之台股半導體ETF包括00927共有5檔都有配息機制，各檔產品的選股邏輯也不盡相同，整體來看，在AI應用百花齊放、為半導體業成長增添動能下，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

以00927為例，其訴求精選台灣優質半導體高息股，選股策略不僅著重獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想掌握AI半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求。

