剛領年終　女友秒提「出國贊助多少！」他見1事心寒：當我ATM？

▲女友早已約好跟姊妹出國玩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少公司陸續發放年終獎金犒賞員工，一名男網友表示，最近收到年終獎金，怎料女友卻狂問，「要資助多少讓她出國血拚？」本來打算今年過年回老家陪家人，順便介紹女友給爸媽認識，怎料女友已經跟姊妹約好出國了，想到女友之後會跟他討旅費，不禁懷疑女友把他當成「ATM」。

男網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，自從女友知道他領到年終獎金後，便開心地問「要贊助多少讓她出國血拚？」原PO透露，女友月薪不到34K，每月扣掉房租跟交通費，剩不到2萬元，且女友下班會做手工藝紓壓，錢都花在課程與教材上，「有時因為妳練習用了太多材料，還要資助妳材料費」。

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男子進一步表示，為了減輕女友的房租壓力，建議女友搬來和他父母同住，但女友嫌沒自由、不想被管，於是他找了公寓，卻被嫌屋齡大又沒電梯，他再找了大樓又被嫌沒空間、不能發出太大的聲音，最後，他在郊區找了一棟獨立的房子，結果被嫌交通不便、打掃太累，最終女友仍選擇住在原本的租屋處，「我從頭到尾都沒要妳出房子的錢」。

原PO提到，前年過生日，用自己的錢買車，卻被女友指責沒和她討論、不尊重她的感受。而今年過年，他打算回老家住一陣子並帶女友見父母，沒想到女友竟先和朋友約好出國玩，完全沒跟他討論，「是不是到時候又要我幫忙付妳旅費，我有時候在想，我的名字叫ATM吧？」

貼文曝光，掀起網友討論，「還不放生，這種女友根本吸血鬼」、「快分手，不會替你著想的以後也不會是個好老婆，告訴自己，我值得更好的」、「如果你說的是事實，那快分手吧！這種娶回家會痛苦一輩子的」、「別當傻瓜了」、「反正還是女友，趕快放生，免得將來還要離婚，麻煩」。

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