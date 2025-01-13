逾2.5公斤黃金通關被抓到　711萬元財產遭沒收

▲桃園機場第一航廈入境大廳資料照，非指當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部關務署台北關今（13）日公告旅客行李扣押物案件，發現有一名旅客在2024年12月攜帶2.5545公斤的黃金通關，超過法定容許攜帶範圍遭沒收，以當時台銀黃金條塊1公斤牌價278萬5323元估計，相當於711萬5107元的財產充公。

台北關資料顯示，這名遭查獲的旅客在2024年12月2日搭乘華航CI863班機通關，因違規攜帶2.5545公金黃金遭查，為2022年以來最大宗黃金超攜案件；另外2024年12月16日也有民眾搭乘GK14航班，因超攜0.63公斤黃金遭到沒收。

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而在貨幣超攜的部分，有民眾在2024年12月18日搭乘FD231航班入境，超額攜帶177.9萬元台幣現鈔遭沒收，12月1日與12月16日則各有民眾超攜3.01萬元人民幣與2萬元人民幣遭沒收的紀錄。

財政部指出，依照洗錢防制法規定，入境旅客攜帶台幣以10萬元為限，超額應主動向海關申報，惟超額部分，雖經申報應予退運；若未申報則會沒收。

同理，攜帶人民幣入境以2萬元為限，超過限額者，應主動向海關申報；超過部分，由旅客自行封存於海關，出境時准予攜出。未申報者，其超過人民幣2萬元部分沒入之；申報不實者，其超過申報部分沒入；其餘外幣則限帶等值1萬美元，超額未申報也會沒收。

至於黃金，若攜帶超過等值2萬美元以上就必須申報。其他有洗錢風險的貴重物品如鑽石、寶石、白金等，以等值新台幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。