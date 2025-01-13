南港LaLaport來了！　台壽三井傳3／20開幕

▲台灣人壽外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受疫情干擾延宕多時未能敲定開幕日期的南港LaLaport終於定調！市場傳出中信金（2891）集團子公司台灣人壽與三井南港C3案已完工，即將在今年3月20日開幕。

南港經貿園區C3基地與台灣三井不動產攜手合作的南港C3地上權開發案於2019年日動土，原本預計2022年底完工，但因疫情、原物料大漲、嚴重缺工等因素延遲了2年多，《工商時報》指出，已確定在2025年3月20日開幕，這起投資案台灣人壽預估收益率將在3%以上。

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不過對此傳言，台灣人壽未正面回應，僅表示實際開幕時間尚待三井宣布。

依照台灣人壽先前對外說明，C3案整體投資金額近400億元，是台北東區門戶計畫內相當受矚目的重量級商業開發案，不僅可獲穩定投資收益，同時響應政府積極參與促進國家經濟發展與區域產業升級政策。

C3 案將會為南港地區增加 5,000 坪公共開放空間，其中複合式商場高達12.25萬坪，包含3座樓高27.21、19層的辦公室塔樓；另6樓到地下一樓近5萬坪商場則由三井不動產引進日系LaLa port大型商場，預定3月20日開幕。

C3案設計與工程監造是由國際知名大師李祖原建築師負責，亞新工程顧問公司為專案管理顧問，工程營造商為榮工工程股份有限公司。