裕隆城首年營收破55億、人流破千萬次　今年喊目標營收破57億

▲裕隆集團新店裕隆城。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

裕隆（2201）旗下新店裕隆城盤點2024年開業第一年業績，營收達55億，人流突破千萬次。展望2025年，裕隆城目標挑戰營收突破57億，裕隆城更表示，商城準備豐富年菜、精美伴手禮及精彩活動，邀請民眾進城採買年貨、吉祥過好年。

裕隆先前在指出，新店裕隆城自前年第三季開幕以來邁入周年，近期百貨周年慶增加二成人流，為裕隆城的業績帶來動能，累積人流已逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收現已突破50億元，也較原先設定的45億元好，裕隆城2025年全商場營業額目標55億元。

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不過根據今日釋出營收資訊，裕隆城已成功超越先前預期，直接達成原定今年的展望，裕隆也預期，今年表現有望再提升。

除了營收報喜外，新店裕隆城集結全台各地年貨好禮，年節採買一次買齊還能舒適逛街。近期跨縣市與雲林合作打造雲林良品年節市集，13日前於裕隆城6樓可以品嘗11家良品業者的在地風土好味，販售烏魚子、雞精、咖啡、手工麵、茂谷柑等各式年節送禮好物，讓新北消費者安心購買，吃的開心。

裕隆城表示，春節期間，裕隆城好禮不間斷大放送，包含來店禮、點數特定期間雙倍送、憑消費發票抽紅包牆，開春期間財神爺更降臨裕隆城，初三（1/31）～初五（2/2）憑裕隆城點數就能兌換好運發財金，讓你喜氣一整年。