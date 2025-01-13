ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股投資人示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF趕在蛇年來臨前先發錢給投資人過好年，《ETtoday新聞雲》盤點入帳資料發現，光是今（13）日就有群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等8檔ETF選在今日配息入帳，金額估達159.74億元，逼近160億元，合計受益人數達198萬8214人，將近200萬人被錢香醒。

▲▼ETF入帳。（圖／CMONEY）

[廣告]請繼續往下閱讀...

8檔ETF中，以00919發放總金額93.56億元最多。據了解，00919以除息前105萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到8909元，等於平均每個月有2970元配息收入，據了解00919上次配息每位受益人平均每月是2758元息收，本次增加212元，成長幅度是7.67%，也讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。

此外，00713、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）等3檔ETF今日配息同步入帳，市場預估00713將發放30.65億元、00918與00915配息入帳金額各在21.62億元與12.12億元左右。

市場法人表示，00919的受益人數是去年不含新成立ETF中增加最多的ETF，總受益人數105萬人不但在去年突破百萬大關，也是晉升為第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

依照群益投信官網揭露資訊，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

關鍵字： 台股ETF配息投資入帳

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

台股ETF趕在蛇年來臨前先發錢給投資人過好年，《ETtoday新聞雲》盤點入帳資料發現，光是今（13）日就有群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等8檔ETF選在今日配息入帳，金額估達159.74億元，逼近160億元，合計受益人數達198萬8214人，將近200萬人被錢香醒。

2025-01-13 00:02
加州野火！當地受災戶報稅延至10／15　另有2.5萬生活救急資金

加州野火！當地受災戶報稅延至10／15　另有2.5萬生活救急資金

美國加州野火肆虐，18萬人緊急撤離，財產損失估逾1350億美元（約台幣4.47兆元），當地國稅局（IRS）宣布針對受災戶報稅提供一系列緊急措施，包括延長稅務申報和繳納期限至10月15日，較現有期限4月15日延長半年、免除罰款和利息、退稅彈性、低利融資等。會計師指出，政府另有2周共770美元（約台幣2.55萬元）的生活救急資金，預料後續會再進一步提供更多應急措施。

2025-01-12 16:49
18檔台股ETF除息一表看！00929台積電法說日上陣　0056周五接力秀

18檔台股ETF除息一表看！00929台積電法說日上陣　0056周五接力秀

台股農曆春節封關倒數，《ETtoday新聞雲》盤點18檔台股ETF趕搭元月行情上演除息秀，包括復華台灣科技優息（00929）、台新永續高息中小（00936）兩檔月配型ETF定在本周上台積電法說會當日上陣，另有季配型元大高股息（0056）等12檔集中在本周五（1月17日）除息，市場緊盯填息秀。

2025-01-12 15:02
台積電法說周四登場！法人「必考題」出爐　川普關稅在列

台積電法說周四登場！法人「必考題」出爐　川普關稅在列

晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，因川普將於20日就任美國總統，市場關注川普政府新關稅政策的影響、資本支出規劃、美國廠量產4奈米、CoWoS先進封裝產能擴充等議題。

2025-01-12 14:09
iPhone生產受影響！富士康印度廠傳遭禁用中國員工　台灣人補位

iPhone生產受影響！富士康印度廠傳遭禁用中國員工　台灣人補位

知情人士透露，蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派中國工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延宕，種種變動可能對蘋果生產策略造成重大影響。

2025-01-12 14:00
快訊／快加油！　汽、柴油明起各調漲0.5元及0.6元

快訊／快加油！　汽、柴油明起各調漲0.5元及0.6元

加油要快！台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升28.0元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及1.7元。

2025-01-12 12:05
市值型ETF搶市！006208定期定額大增逾1.6萬戶　奪2024年12月人氣王

市值型ETF搶市！006208定期定額大增逾1.6萬戶　奪2024年12月人氣王

隨著高息ETF配息縮水、填息動能偏弱等多重因素影響，2024年12月定期定額ETF戶數排名出現重大轉變，依證交所統計，市值型的富邦台50（006208）單月戶數增加1萬6725戶，名列單月新增人氣排行榜第1名，而同屬市值型ETF的元大台灣50（0050）去年12月定期定額則新增5727戶，在新增人氣排行中位居第2。

2025-01-12 12:01
黃仁勳演講背板驚見2會計師事務所　安永：AI工作量更多不會失業

黃仁勳演講背板驚見2會計師事務所　安永：AI工作量更多不會失業

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前在美國拉斯維加斯CES展演講，黃演講到「代理式AI」的環節中背板列出跨國會計師事務所Deloitte（勤業會計師事務所）與EY（Ernst & Young Global，安永會計師事務所），引發會計圈熱議「要失業了嗎？」不過安永會計師事務所指出，AI反而讓工作量增加，沒有失業的問題。

2025-01-12 10:40
捷迅去年Q4獲利優於Q3　今年包機增班、增海外據點讓業績續成長

捷迅去年Q4獲利優於Q3　今年包機增班、增海外據點讓業績續成長

捷迅(2643)去年營收14.08億元，EPS1.4元，前三季EPS4.25元，第四季營收16.63億元，季增18.16%，全年EPS上看6元，公司董事長顧城明昨(11)晚在公司年終晚宴上指出，捷迅做事按部就班，經過長期佈局，今年每周兩班的貨運包機將增為4班，在美國的冷鏈生鮮與食品倉儲配送業務都將持續擴充，在亞洲多國將擴增支站，公司業務成長估可不受景氣影響。

2025-01-12 09:47
他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

物價一直漲，但薪水卻沒有漲，上班族擔憂不知何時才能退休？退休金會不會被通膨啃蝕掉？投資達人超馬芭樂王仲麟，38歲就賺到上億身價、早早退休當奶爸，他在《錢鏡你家》節目中教戰，小資族抱緊4檔ETF就能夠錢滾錢、安心退，他也為退休族篩出4檔優質高股息ETF，每月有穩定的現金流入袋。

2025-01-12 08:34

讀者迴響

熱門新聞

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

18檔台股ETF除息一表看！00929台積電法說日上陣　0056周五接力秀

薪水多8000元想跳槽！過來人見「原公司3優點」勸退

英業達證實投入AI眼鏡、機器人

台泥去年營收1549億元寫新高　亞泥12月營收年增12％

黃仁勳演講背板驚見2會計師事務所　安永：AI工作量更多不會失業

市值型ETF搶市！006208定期定額大增逾1.6萬戶　奪2024年12月人氣王

英業達評估美國製造　德州是可能地點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366