200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

▲台股投資人示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF趕在蛇年來臨前先發錢給投資人過好年，《ETtoday新聞雲》盤點入帳資料發現，光是今（13）日就有群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等8檔ETF選在今日配息入帳，金額估達159.74億元，逼近160億元，合計受益人數達198萬8214人，將近200萬人被錢香醒。

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8檔ETF中，以00919發放總金額93.56億元最多。據了解，00919以除息前105萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到8909元，等於平均每個月有2970元配息收入，據了解00919上次配息每位受益人平均每月是2758元息收，本次增加212元，成長幅度是7.67%，也讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。

此外，00713、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）等3檔ETF今日配息同步入帳，市場預估00713將發放30.65億元、00918與00915配息入帳金額各在21.62億元與12.12億元左右。

市場法人表示，00919的受益人數是去年不含新成立ETF中增加最多的ETF，總受益人數105萬人不但在去年突破百萬大關，也是晉升為第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

依照群益投信官網揭露資訊，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。