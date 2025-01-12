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他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

超馬芭樂建議年輕小資族，投資目標應先擴大資產規模，再打造穩定現金流。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

物價一直漲，但薪水卻沒有漲，上班族擔憂不知何時才能退休？退休金會不會被通膨啃蝕掉？投資達人超馬芭樂王仲麟，38歲就賺到上億身價、早早退休當奶爸，他在《錢鏡你家》節目中教戰，小資族抱緊4檔ETF就能夠錢滾錢、安心退，他也為退休族篩出4檔優質高股息ETF，每月有穩定的現金流入袋。

「我建議很多年輕的投資朋友，你的目標應該是注重擴大資產規模，先把池子養大，再打造穩定的現金流。」超馬芭樂認為，投報率抓在6～8％，投資一籃子股票的ETF能分散風險，較適合長抱，他教戰3招存ETF安心退策略。

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1、抱緊4檔高含積量ETF滾大資產

「單一個股的起伏震盪比較大，如果說你是在擴大資產規模的階段，想要有固定的報酬率，又還不需要被動收入，但投資單一個股會令人害怕，那麼市值型ETF最適合。」

他以老牌國民ETF 0050（元大台灣50）為例，「不可能天天漲停跟漲不停，它也是會震盪，只要願意長期持有，帶來的將不止是年化報酬6％而已。」

而不敢單押個股的小資族，透過市值型ETF投資台積電，更是穩健的投資策略，超馬芭樂指出，「像0050跟006208（富邦台50）這2檔ETF持有台積電的權重，占5成以上之多，可兼顧優質單一個股的上漲機會，同時透過一籃子股票的操作，達分散風險目標。」

另外像是00881（國泰台灣5G+）和00935（野村臺灣新科技50），超馬芭樂觀察，它們的週線、月線走勢，都跟台積電股價呈現高度同步性，「這2檔表現都不錯，股價也比較親民，日均交易量超過1萬張，流通性強。」

2、退休族配置7成高息產品

退休族需要被動收入，篩選標準又不一樣了，超馬芭樂透露自己很早就打造被動收入，「雖然我認為股市的行情還沒結束，不過，以目前的股價來看，包含台股跟全世界的股市多在高檔，所以我在配息型商品的比重會拉高一點，包括像高股息型ETF、債券型ETF等，有將近7成的配置。」

3、小資族選連結基金滾錢速度加快

超馬芭樂觀察小資族領息後、常忘記將領到的配息再滾入，難以達到複利效果，他建議第3招，買高股息ETF連結基金，例如0056（元大高股息）連結基金，勾選「累積型」，這樣就可以直接讓息收滾入再投資，有效加速資產累積。

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關鍵字： 鏡週刊ETF理財

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