國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

▲針對國旅近期熱議話題，環境部在13日發布公告解釋。（圖／記者蔡玟君攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

今年元旦起實施的旅宿業一次性備品限制新制引發爭議，有民眾抱怨入住飯店時發現房內缺乏基本盥洗用品，讓出門旅遊需額外攜帶大量個人用品。對此環境部今（13）日發出公告，出面說明相關規定。

環境部表示，新規定早在2023年7月已對外公告，主要分為兩大類管理。第一類是液態盥洗及保養用品，包括洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種，業者不得提供小於180毫升的小瓶裝產品，但可改以大容量固定式瓶裝或掛壁式等方式在房內提供。

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第二類則是個人衛生用品，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種物品，雖不得在房間內主動陳列，但飯店仍可應旅客要求，以免費或付費方式提供。此外，在SPA、三溫暖、游泳池等附屬設施則不受此限制。

新制實施後在網路上引發熱議，有網友認為「房價沒有變便宜，服務卻縮水」，也有人拿其他國家做比較，指出「國外飯店多半是將備品放在大廳供旅客自取，但台灣直接全面限制提供」。

據了解，部分旅宿業者透露，依照主管機關規定，業者不得主動告知或張貼相關備品訊息，僅能在旅客詢問時回應。這樣的規定讓第一線服務人員面臨兩難，也讓不少旅客感到不便。

環境部強調，此政策目的在於減少一次性用品的使用，呼籲民眾配合環保政策，也建議旅客出遊時可視需求自備個人盥洗用品。