台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周美國失業率下滑至4.1%、ISM非製造業指數從上升至 54.1，市場擔憂，強勁經濟數據，美國降息空間從2次壓縮到1次，加上上周五（11日）美股重挫，導致今（13）日台股開低走低，大跌逾500點，摜破22571點半年線支撐，法人表示，美國總統拜登卸任簽署多項行政命令，當中包括半導體禁令在內，上述不確定因素造成台股重挫，待美國總統完成交接後，不確定因素獲得釐清，台股方有反彈契機。

美股上周五終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌696.7點，或1.63%，收在41938點；標普500指數下跌91.2點，或1.54%，收在5827.04點；那斯達克指數下跌317.2點，或1.62%，收在19161.6點；費半指數下跌124.點，或2.41%，收在5037.47點。

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第一金投顧資深協理留政鈺指出，ISM非製造業指數從上升從52.1上升到54.1，失業率從4.2%，下降到4.1%，引發美國殖利率上升到4.786%，殖利率上升，市場擔心聯準會降息空間將從2次，降到1次，以及美國準總統川普通過100項行政命令，讓市場心態轉為保守。

統一投顧董事長黎方國表示，美國強勁經濟數據反映聯準會1月將不會降息，距離農曆年封關只剩8個交易日，去年台股漲了5千點，為了避免農曆年長假不確定因素，獲利了結賣壓順勢出籠，都是造成今日台股重挫主因，台股現今處在2萬3千點高檔，只要有風吹草動，市場就會震盪，短線上面臨美國新舊總統交接期，市場擔心拜登卸任前，還有採取新措施，因此觀望氣氛濃厚。

