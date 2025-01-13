南亞科去年全年虧逾50億元、每股虧1.64元　估DRAM市場Q2復甦

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

南亞科 (2408)今日公佈2024年第四季營收為65.75億元，較上季減少19.2%。第四季DRAM平均售價季減低十位數百分比，銷售量季減高個位數百分比。

南亞科第四季營業毛損為6.95億元，毛利率-10.6%，較上季減少13.8個百分點。營業淨損為28.12億元，營業淨利率-42.8%，較上季下降12.0個百分點，營業外收入9億元，本期稅後淨損為15.74億元，淨利率-23.9%。單季每股虧損為0.51元。

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南亞科累計2024年之營業收入為341.32億元，稅後淨損為50.83億元，每股虧損為1.64元。截至2024年12月31日，每股淨值53.27元。

在整理市況部分，南亞科表示，AI 持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用 (如: AI PC 、AI 手機 、AI機器人等各種智慧電子産品)，但一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限，另外，DRAM市場可能在2025年上半年觸底，並有機會於2025年第二季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善。

在供給方面，南亞科預期，全年DRAM供給增加，新增產能持續提高HBM 與DDR5占比，常規DRAM產品 (DDR4/LPDDR4/DDR3) 庫存持續去化中。

至於需求部分，南亞科則表示，伺服器部分，AI 伺服器及一般伺服器需求都持續正面成長，手機部分，手機業者庫存逐步回到正常水位，2025年上半年有機會改善供需平衡，PC部分，企業換機需求帶動PC成長；AI PC 將有助DRAM搭載量提升，消費型電子終端產品部分，則看好區域經濟有機會受政策性刺激方案而改善，消費型需求可望自2025年第二季開始擺脫疲弱轉好復甦。

南亞科董事會原通過2024年資本支出預算上限新台幣260億元，實際支出161億元，其中99億元，將遞延至2025年。2025年資本支出預計約200億元，尚待董事會決議核准。公司10奈米級第二代製程 (1B) 技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產能逐步提升，預估2025年位元產出佔總產出超過30%，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。