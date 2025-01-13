輝達總部址定「南港調車場」？台鐵證實：已有國際房仲來接洽

▲輝達宣布將在台灣設立海外總部後，對於最終定案何處，一直眾說紛紜。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

此前傳出輝達（NVIDIA）有意在台灣設立總部，目前仍持續尋覓合適的地點。眾多傳聞地點中，台鐵「南港調車場」都更案多次被點名，是有力的主要競爭者。有媒體披露，台鐵已證實「國際房仲向建設公司接洽」，並稱「輝達評估這個地段很好」。不過目前台鐵與輝達2者並無直接聯繫。

輝達先前宣布將在台灣設立海外總部後，一度傳出台北一殯為可能場地，但一殯土地僅1.93公頃，不符合輝達所提出的「3公頃」土地需求。亦有消息指出，離輝達台北研發中心5分鐘車程的南港調車場較有可能，且土地面積也較符合輝達的要求，更有住宅與商場等規劃。

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不過，經濟部長郭智輝上週五（10）表示，輝達目前正積極評估台灣各地的發展潛力，對於總部可能的選址地點，他只強調：「大家現在猜的地方『都不對』」，但並未透露更多細節。

《知新聞》則披露，輝達曾透過仲介接觸「南港調車場」土地細節，而南港調車場地主為台鐵。台鐵公司9日也證實，國際房仲曾向建設公司接洽，並稱「輝達評估這個地段很好」但台鐵與輝達並無直接聯繫。

《中時新聞網》指出，「南港調車場都更案」已在去年中啟動，台鐵是地主，都更案是與國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設，以及國泰商旅投資成立的南港國際一、二股份有限公司共同推動，預估都更完成後的總價值超過千億。

此外，黃仁勳上周在CES電子展接受媒體訪問時表示，公司確實正在著手解決總部問題，希望能為員工提供更大的工作空間，但目前尚未了解相關細節。黃仁勳甚至開玩笑，「如果知道台灣有什麼好地點，請務必告訴我，且只跟我說就好。」

郭智輝10日則透露，輝達對選址提出3項條件，包括：一、需要至少3公頃土地；二、希望建蔽率大一點；三、需要是「低密度建築」。

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