台灣虎航發放3個月績效獎金　再發2萬元激勵金

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）今日宣布，董事會通過先發放「績效獎金3個月」及「激勵金定額2萬元」，其餘獎金在2024年年度結算後再發放。

台灣虎航今日發布員工信件，為感謝員工2024年努力，今（2024年11月18日）董事會通過先發放「績效獎金3個月」及「激勵金定額2萬元」，其餘獎金將待2024年年度終了結算全年營運績效提報董事會審議後再發放。

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台灣虎航表示，感謝所有同仁夥伴對公司政策的配合及支持，全員共同努力和團隊凝聚力是台灣虎航在2024年能取得良好營運成果的關鍵。台灣虎航基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果。

此外，台灣虎航辦理公開申購將於明（19）日起跑，每股承銷價為40元，員工也可以每股40元認股，以18日收盤價77.7元計，抽中可賺逾3.7萬元，11月29日掛牌。

台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高，也已賺贏去年前年。