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台積電「關鍵技術」赴美！A16製程搶灘美國

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電獲得美國2143億元補助。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠獲美國補助66億美元（約新台幣2143億元），台積電加速在美生產最先進半導體。根據美國商務部新聞稿聲明，這包括台積電承諾在美生產最新的A16技術製程在內。

美國商務部日前表示，將根據「晶片法」向台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元的直接資金補助。台積電董事長魏哲家指出，這有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。

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台積電計劃在亞利桑那州設立3座晶圓廠，第1座晶圓廠量產4奈米製程，預計在2025年上半年量產；第2座晶圓廠將採用2奈米或3奈米製程技術，支持人工智慧AI需求，預計2028年開始生產；第3座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程技術。台積電亞利桑那州3期晶圓廠總投資金額達650億美元。

台積電先前公布多項新技術，外界關注台積電2奈米以下及A16技術等先進製程在美國布局進展。這次美國商務部在新聞稿聲明中，點名台積電的A16先進技術，也會在美國落腳，引起市場高度矚目。

根據官網，台積電A16製程技術是下一代奈米片（Nanosheet）技術，台積電採用超級電軌（Super Power Rail, SPR）方案，預計2026年下半年量產。

台積電說明，A16特別適用在具有複雜訊號線路和高密度供電線路的高效能運算（HPC）產品，SPR將供電線路移到晶圓背面，在晶圓正面釋放出更多訊號線路布局空間，藉此提升邏輯密度和效能，SPR技術也能提升供電效率。

台積電先前表示，2奈米製程研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫或優於預期，將如期在2025年量產。台積電也推出N2P製程技術，是2奈米世代製程的延伸，效能較2奈米提升5%，功耗方面也具有5%至10%的優勢，預計2026年下半年量產。

根據台積電說明，相較於N2P，台積電A16製程在相同工作電壓下速度提升8%至10%；在相同速度下，功耗方面改善15%至20%，晶片密度提升7%至10%。

本土投顧法人分析，A16技術對高效能運算晶片大廠來說，是非常有吸引力的製程，需求非常熱絡，可以應用在高階人工智慧AI資料中心領域。

展望2025年海內外建廠進度，台積電先前表示，美國亞利桑那州第1座晶圓廠將於2025年初量產；日本熊本第2座廠預計明年第1季開始建廠，並於2027年量產。

台積電也積極在台灣布局先進製程，在2奈米進展，台積電在台灣生產2奈米主要廠區落腳於竹科與高雄廠，將採用奈米片電晶體結構2奈米製程，預計2025年量產。台積電先前表示，高雄晶圓廠興建工程按照計畫進行，2奈米將如期於2025年量產。

台積電在台灣嘉義CoWoS先進封裝預計明年第3季裝機，規劃2026年量產SoIC及CoWoS。台積電在8月收購群創南科5.5代廠，也傳出明年規劃布局先進製程或先進封裝。台積電在台中中科二期擴建案預計最快今年底交地、明年動工，2027年完工投產。

台積電董事會在12日核准資本預算約154億7995萬美元，折合新台幣5019億元，因應市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃，內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、2025年研發資本預算與經常性資本預算及2025年資本化租賃資產。

關鍵字： 台積電美國半導體投資A16技術

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